США і Євросоюз готують санкції проти алмазної індустрії РФ, - Держдеп
Посадовці США і ЄС провели зустріч з керівниками компаній галузі щодо запровадження ефективних обмежень проти алмазної індустрії РФ
Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США, оприлюдненому в понеділок, 6 березня.
"Сьогодні посол Джеймс О'Браєн приєднався до заступника гендиректора й головного спеціаліста з контролю правил торгівлі Єврокомісії Деніса Редоннета, щоб обговорити з провідними офісами торгівлі алмазами, а також виробниками, лабораторіями та галузевими торговими асоціаціями в США та Європі важливість долучення алмазної промисловості до майбутніх заходів з імпортного контролю, пов’язаних з Росією, включно з полірованими діамантами", - зазначається в повідомленні.
При цьому уточнюється, що це питання було виділене, зокрема, в недавній заяві лідерів G7, адже Росія продовжує заробляти мільярди доларів на торгівлі діамантами. Тож, зауважили в американському відомстві, існує необхідність запровадження найбільш ефективних і впливових способів перервати цей потік доходів для РФ.
"Сполучені Штати і Європейський Союз залишаються відданими тому, щоби накласти на Росію економічні наслідки через неспровоковану нею війну в Україні",- підкреслюється в заяві.
- Нагадаємо, 4 березня президентка Європарламенту закликала до посилення санкцій проти РФ, згадавши про алмази.
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