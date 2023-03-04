Про це повідомило видання Bloomberg.

"У заходах, запроваджених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, все ще є прогалини, і є країни, які зловживають цими прогалинами", - сказала Мецола.

Окрім цього, президентка Європарламенту також згадала алмазну промисловість Росії й додала, що деякі члени російської думи, близькі до Кремля, досі не під санкціями.