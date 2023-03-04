Президентка Європарламенту закликала до посилення санкцій проти РФ, згадавши про алмази
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола закликала до зміцнення програми санкцій ЄС проти Москви
Про це повідомило видання Bloomberg.
"У заходах, запроваджених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, все ще є прогалини, і є країни, які зловживають цими прогалинами", - сказала Мецола.
Окрім цього, президентка Європарламенту також згадала алмазну промисловість Росії й додала, що деякі члени російської думи, близькі до Кремля, досі не під санкціями.
- Відзначимо, що Роберта Мецола була одна з перших політиків найвищого рангу, яка відвідала Київ після широкомасштабного вторгнення Росії – вона здійснила перший візит ще 1 квітня 2022 року.
- Президент Європейського парламенту ввечері 3 березня прибула до Києва, де зустрілася зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.
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