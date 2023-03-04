Майбутнє України в ЄС: до Києва прибула очільниця Європарламенту Мацола
Президент Європейського парламенту ввечері 3 березня прибула до Києва, де зустрілася зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком
Про це Роберта Мацола повідомила у Twitter.
"Добре повертатися до України. До цих хоробрих людей, які надихнули світ. До героїв, які відмовляються здаватися. До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей. До європейців, чий дім у нашому Європейському Союзі", - зазначила глава Європарламенту.
Мацола вказала, що майбутнє України – це членство в ЄС. Політикиня також провела зустріч зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком і пообіцяла посилення співпраці.
- Відзначимо, що Роберта Мацола була одна з перших політиків найвищого рангу, яка відвідала Київ після широкомасштабного вторгнення Росії – вона здійснила перший візит у ще 1 квітня 2022 року.
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