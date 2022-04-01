Президентка Європарламенту Роберта Мецола відвідала Київ з робочим візитом

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



"Кожен день війни Європарламент підтримував і продовжує підтримувати нашу державу в боротьбі за свободу та спільні цінності. Цей візит - чергове свідчення наших міцних відносин. Україна повністю готова до наступного кроку у відносинах із ЄС. Наголосив на цьому в розмові з пані Мецолою. Розраховуємо завершити всі бюрократичні процедури у найкоротші терміни", - написав Денис Шмигаль.

Роберта Мецола наголосила, що Європарламент всіма силами підтримує Україну і готовий збільшувати свою допомогу.

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