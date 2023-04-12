Про це повідомляє індійське видання The Economic Times з посиланням на керівників місцевої гранувальної галузі.

За даними видання, санкції можуть бути запроваджені під час зустрічі 19-21 травня в Японії напередодні ювелірної виставки у Лас-Вегасі, яка відбудеться першого тижня червня. Вони будуть стосуватися алмазів, вагою 1 карат.

The Economic Times посилається, зокрема, на голову Ради зі сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів (GJEPC) Віпула Шаха.

Щойно санкції набудуть чинності, виникне невизначеність щодо зайнятості майже трьох мільйонів робітників у Сураті, алмазному центрі Індії, де огранюють дев'ять із десяти алмазів у світі, зазначає видання.