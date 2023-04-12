G7 у травні може ввести санкції проти алмазів російської компанії АЛРОСА, - The Economic Times
Країни G7 у травні, ймовірно, запровадять санкції щодо алмазів АЛРОСА, що стане черговим вагомим обмеженням проти РФ через війну в Україні
Про це повідомляє індійське видання The Economic Times з посиланням на керівників місцевої гранувальної галузі.
За даними видання, санкції можуть бути запроваджені під час зустрічі 19-21 травня в Японії напередодні ювелірної виставки у Лас-Вегасі, яка відбудеться першого тижня червня. Вони будуть стосуватися алмазів, вагою 1 карат.
The Economic Times посилається, зокрема, на голову Ради зі сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів (GJEPC) Віпула Шаха.
Щойно санкції набудуть чинності, виникне невизначеність щодо зайнятості майже трьох мільйонів робітників у Сураті, алмазному центрі Індії, де огранюють дев'ять із десяти алмазів у світі, зазначає видання.
- Нагадаємо, 4 березня президентка Європарламенту закликала до посилення санкцій проти РФ, згадавши про алмази.
- 7 березня у Держдепі повідомили, що США і Євросоюз готують санкції проти алмазної індустрії РФ.
- 23 березня стало відомо, що країни G7 можуть зобов’язати компанії підтверджувати, що їхні імпортовані поліровані діаманти не російського походження.
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