ЄС і G7 готуються запровадити санкції проти російських діамантів, - Bloomberg
Країни G7 та Європейський Союз обговорюють шляхи відстеження руху російських діамантів через кордони, що може прокласти шлях до обмежень на торгівлю ними в майбутньому
Про це з посиланням на поінформованих співрозмовників пише видання Bloomberg.
Стало відомо, що походження діаманта можна встановити на самому початку, коли він отримує сертифікат у межах так званого Кімберлійського процесу, покликаного покласти край продажу "кривавих діамантів", що фінансували війни.
Проте після цього діаманти часто змішуються в торгових домах, і вихідний сертифікат замінюється документацією про "змішане походження" коштовностей, у результаті чого майже неможливим відстежити, куди зрештою продаються російські товари.
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Окрім цього, співрозмовники Bloomberg також вказують, що рішення щодо діамантів, можливо, і не буде ухвалене через складність процесу, але G7 може зробити відповідну заяву вже наступного тижня в межах подальшого санкційного тиску на Росію.
- 14 січня повідомлялося, що Польща та Литва хочуть, щоб Євросоюз знизити граничну ціну на російську нафту, запровадив обмеження щодо російського ядерного сектору та заборону на торгівлю алмазами в рамках десятого пакета санкцій, який планують ухвалити до річниці широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.
- 18 лютого стало відомо, що з початку повномасштабної війни в Україні Німеччина наклала санкції на понад 5 млрд євро російських активів.
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