ЄС і G7 готуються запровадити санкції проти російських діамантів, - Bloomberg

Про це з посиланням на поінформованих співрозмовників пише видання Bloomberg.

Стало відомо, що походження діаманта можна встановити на самому початку, коли він отримує сертифікат у межах так званого Кімберлійського процесу, покликаного покласти край продажу "кривавих діамантів", що фінансували війни.

Проте після цього діаманти часто змішуються в торгових домах, і вихідний сертифікат замінюється документацією про "змішане походження" коштовностей, у результаті чого майже неможливим відстежити, куди зрештою продаються російські товари.

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Окрім цього, співрозмовники Bloomberg також вказують, що рішення щодо діамантів, можливо, і не буде ухвалене через складність процесу, але G7 може зробити відповідну заяву вже наступного тижня в межах подальшого санкційного тиску на Росію.