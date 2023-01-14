Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопосадовців двох країн.

Також країни пропонують блоку заборонити більше засобів "російської пропаганди" та відрізати більше російських банків від SWIFT, заявили дипломати, які побажали залишитися невідомими.

"Все важче отримати необхідну одностайність в ЄС для нових санкцій. Проте, ми запропонуємо новий амбітний пакет", - додав один із дипломатів.

За його словами, новий пакет санкцій має бути готовим до першої річниці вторгнення 24 лютого.

Агентство зазначає, що Україна закликала ЄС також включити до чорного списку компанію "Росатом". До цього часу ця ініціатива блокувалася, зокрема, Угорщиною. Дипломати запропонували першим кроком внести Росатом та/або його керівництво до чорного списку ЄС.

Європейські дипломати заявили, що у новому пакеті санкцій вони вкотре спробують покласти край торгівлі алмазами з Росією і розширять заборони на торгівлю товарами, які можуть бути використані у військових цілях.

Найближчими тижнями ЄС також має переглянути обмеження ціни на російську сиру нафту, яке, за словами польського дипломата, слід знизити з 60 доларів, узгоджених на міжнародному рівні, враховуючи, що нафта Urals останнім часом торгується нижче цього рівня.

Польські та литовські дипломати також заявили, що підтримують нові санкції проти союзника Росії Білорусі після оголошення цього місяця головою виконавчої влади ЄС про те, що блок покарає Мінськ за допомогу Росії у війні.

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