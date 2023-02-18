Німеччина заморозила російські активи на 5,3 млрд євро
З початку повномасштабної війни в Україні Німеччина наклала санкції на понад 5 млрд євро російських активів
Про це інформує федеральне міністерство фінансів на запит Welt am Sonntag.
До цієї суми входять і активи підсанкційних російських осіб, і активи компаній та Центробанку РФ. Утім невідомо, яка частка цих активів належить російським олігархам у Німеччині.
Детальну інформацію про заблоковане майно повинен опублікувати Центральний офіс із застосування санкцій. Наразі це неможливо, оскільки орган перебуває на стадії створення. Зараз там працюють 36 людей.
- 16 лютого стало відомо, що Європейський Союз має намір змусити банки надавати інформацію про активи Центрального банку Росії в рамках останнього пакету санкцій.
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