Німеччина заморозила російські активи на 5,3 млрд євро

Про це інформує федеральне міністерство фінансів на запит Welt am Sonntag.

До цієї суми входять і активи підсанкційних російських осіб, і активи компаній та Центробанку РФ. Утім невідомо, яка частка цих активів належить російським олігархам у Німеччині.

Детальну інформацію про заблоковане майно повинен опублікувати Центральний офіс із застосування санкцій. Наразі це неможливо, оскільки орган перебуває на стадії створення. Зараз там працюють 36 людей.