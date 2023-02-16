Нові санкції ЄС сприятимуть виявленню заморожених російських активів, - Bloomberg
Європейський Союз має намір змусити банки надавати інформацію про активи Центрального банку Росії в рамках останнього пакету санкцій
Про це пише Bloomberg, посилаючись на проєкт пропозицій.
Отримання уявлення про масштаби активів Центрального банку та інших підсанкційних державних російських активів, які були заморожені в ЄС, розглядається як перший крок до вивчення можливостей потенційного використання цих коштів для сприяння відновленню України.
"Ми повинні знати, де вони знаходяться і скільки вони коштують", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у відеозверненні в середу.
Європейська комісія також запропонувала посилити зобов'язання щодо звітності про заморожені активи, пов'язані з російськими компаніями та фізичними особами, що потрапили під санкції, і запропонувала накладати штрафи – до 50 000 євро для фізичних осіб і 10% від річного обороту для юридичних осіб – за ненадання необхідної інформації.
Запропоновані заходи ще будуть обговорюватися країнами-членами ЄС цього тижня і можуть змінитися до того, як пакет буде затверджений. Санкції ЄС потребують підтримки всіх країн-членів.
- Нагадаємо, напередодні Єврокомісія озвучила попередній перелік обмежень, що увійшли у 10-й пакет санкцій ЄС проти РФ.
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