Про це пише Bloomberg, посилаючись на проєкт пропозицій.

Отримання уявлення про масштаби активів Центрального банку та інших підсанкційних державних російських активів, які були заморожені в ЄС, розглядається як перший крок до вивчення можливостей потенційного використання цих коштів для сприяння відновленню України.

"Ми повинні знати, де вони знаходяться і скільки вони коштують", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у відеозверненні в середу.

Європейська комісія також запропонувала посилити зобов'язання щодо звітності про заморожені активи, пов'язані з російськими компаніями та фізичними особами, що потрапили під санкції, і запропонувала накладати штрафи – до 50 000 євро для фізичних осіб і 10% від річного обороту для юридичних осіб – за ненадання необхідної інформації.

Запропоновані заходи ще будуть обговорюватися країнами-членами ЄС цього тижня і можуть змінитися до того, як пакет буде затверджений. Санкції ЄС потребують підтримки всіх країн-членів.