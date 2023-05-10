Про це він заявив в інтервʼю виданню Financial Times.



У виданні повідомили, що трейдери, які ретельно досліджують каміння на столах діамантової біржі Антверпена, протягом останніх кількох місяців перебувають під особливою охороною. Під час дебатів між членами ЄС Бельгія виступала проти додавання діамантів до пакетів санкцій блоку проти Росії, кажуть дипломати та інсайдери галузі, оскільки вона не бажає ризикувати п’ятисотлітнім статусом Антверпена як величезного центру торгівлі алмазами. Але оскільки війна Росії проти України триває, європейська нація змінила своє ставлення.

Прем’єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо заявив в інтервʼю, що його країна має намір бути "провідним партнером" у спільній спробі зупинити фінансові потоки Росії від торгівлі алмазами.

"Ми хочемо позбавити західні ринки від російських алмазів.Проте нинішньою прямою забороною російських алмазів ми цього не досягнемо. Вони не мали істотного впливу на фінансові потоки російської військової машини. Реального впливу можна досягти лише тоді, коли ми поєднаємо пряму та непряму заборону на алмази, що видобуваються в Росії", – каже він.

У виданні також зазначили, що схема відстеження могла б запобігти перемаркуванню російських діамантів у третіх країнах і уникненню санкцій.