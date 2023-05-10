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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Бельгія пропонує створити систему відстеження руху російських алмазів і готова додати їх до пакету санкцій порти РФ, – FT

Бельгія пропонує створити систему відстеження руху російських алмазів і готова додати їх до пакету санкцій порти РФ, – FT

10 травня, 2023 середа
14:47
Війна з Росією

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що його країна має намір відіграти провідну роль у спільній спробі зупинити фінансові потоки Росії від торгівлі алмазами

Про це він заявив в інтервʼю виданню Financial Times.

У виданні повідомили, що трейдери, які ретельно досліджують каміння на столах діамантової біржі Антверпена, протягом останніх кількох місяців перебувають під особливою охороною. Під час дебатів між членами ЄС Бельгія виступала проти додавання діамантів до пакетів санкцій блоку проти Росії, кажуть дипломати та інсайдери галузі, оскільки вона не бажає ризикувати п’ятисотлітнім статусом Антверпена як величезного центру торгівлі алмазами. Але оскільки війна Росії проти України триває, європейська нація змінила своє ставлення. 

Прем’єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо заявив в інтервʼю, що його країна має намір бути "провідним партнером" у спільній спробі зупинити фінансові потоки Росії від торгівлі алмазами.

"Ми хочемо позбавити західні ринки від російських алмазів.Проте нинішньою прямою забороною російських алмазів ми цього не досягнемо. Вони не мали істотного впливу на фінансові потоки російської військової машини. Реального впливу можна досягти лише тоді, коли ми поєднаємо пряму та непряму заборону на алмази, що видобуваються в Росії", – каже він.

У виданні також зазначили, що схема відстеження могла б запобігти перемаркуванню російських діамантів у третіх країнах і уникненню санкцій. 

  • 4 березня президентка Європарламенту закликала до посилення санкцій проти РФ, згадавши про алмази.
  • 7 березня у Держдепі повідомили, що США і Євросоюз готують санкції проти алмазної індустрії РФ.
  • 23 березня стало відомо, що країни G7 можуть зобов’язати компанії підтверджувати, що їхні імпортовані поліровані діаманти не російського походження.
  • 12 квітня індійське видання The Economic Times повідомило, що країни G7 у травні, ймовірно, запровадять санкції щодо алмазів АЛРОСА, що стане черговим вагомим обмеженням проти РФ через війну в Україні.
  • 27 квітня палата представників Бельгії ухвалила резолюцію, яка виступає за заборону на імпорт російських алмазів до Європейського Союзу

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