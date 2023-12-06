G7 анонсувала запровадження обмежень на російські діаманти

Про це йдеться в заяві лідерів G7. оприлюдненій сьогодні, 6 грудня.

"Ми запровадимо обмеження на імпорт непромислових діамантів, видобутих, оброблених або вироблених у Росії, до 1 січня 2024 року. А потім буде введено подальші поетапні обмеження на імпорт російських алмазів, оброблених у третіх країнах, з 1 березня 2024 року", – йдеться в заяві.

До 1 вересня 2024 року держави G7, які є основними імпортерами необроблених діамантів, запровадять механізм перевірки та сертифікації на основі відстеження таких діамантів. Щодо його розробки та реалізації проведуть консультації з партнерами та країнами-виробниками.

Окрім того, в заяві держави "Великої сімки" зобов’язалися суворіше дотримуватися політики обмеження цін на російську нафту, зокрема шляхом накладення санкцій на тих, хто намагається її обійти.

Також "Велика сімка" запевнили, що працюватиме над подальшим обмеженням використання Росією міжнародної фінансової системи для продовження війни в Україні, включно з зусиллями Росії використовувати міжнародну фінансову систему для сприяння розширенню своєї військово-промислової бази.

"Ми будемо оновлювати наші заходи. Ми посилимо зусилля проти ухилення й обходу наших санкцій та заходів експортного контролю. Ми продовжуємо вживати заходів проти суб’єктів із третіх країн, які матеріально підтримують війну Росії, у тому числі шляхом застосування додаткових заходів до суб’єктів господарювання в третіх країнах. Ми націлені на російські мережі військових закупівель і на тих, хто допомагає Росії придбати обладнання та основні ресурси", – наголошено в заяві.