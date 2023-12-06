"Разом ми здатні зробити результативним наступний рік": Зеленський звернувся до лідерів G7

Про це Зеленський повідомив у телеграмі.

"Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість. Зберегти взаємодію. Зберегти підтримку того, чию свободу намагаються знищити. Я вірю, що ми разом здатні зробити результативним для нас із вами наступний рік. Для нас із вами – для вільних націй. Не для Путіна", - сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, Україна має силу.

"І я прошу вас бути саме такими сильними, як ви вмієте і як уміє свобода. Дякую вам від імені всіх українських воїнів, від кожної української родини й від усієї нашої держави за надзвичайно вагому підтримку!", - йдеться у заяві Зеленського.