Сейм Литви продовжив санкції проти громадян РФ та Білорусі ще на рік
У понеділок, 12 лютого, литовський сейм схвалив пропозицію продовжити ще на рік національні санкції проти російських і білоруських громадян, а також посилити перевірку на в'їзд білорусів у країну
Про це інформує Delfi.
Зазначається, що поправки до закону про обмежувальні заходи були схвалені консенсусом після подання. Тепер це питання обговорюватимуть у комітетах сейму з національної безпеки й оборони та закордонних справ.
Заступник міністра закордонних справ Йонас Сурвіла, який презентував законопроєкт, пояснюючи причини, чому пропонується продовжити застосування санкцій, зазначив, що обставини та геополітична ситуація абсолютно не змінилися з минулого року. Тому, за його словами, важливо й надалі правильно управляти потенційними ризиками для безпеки країни.
"Агресія триває, мирних жителів убивають і вбивають, цивільна інфраструктура зазнає нападів - ви це добре знаєте. Тому у відповідь на війну, що триває, і на те, що ці дії чинять драматичний вплив не тільки на безпеку України, а й на безпеку Європи і нас, ми представляємо цей законопроєкт", - заявив Сурвіла.
Крім продовження обмежень до 2 травня 2025 року, проєкт пропонує посилити перевірку білоруських громадян, які перетинають литовський кордон за шенгенською візою, що передбачає додаткове оцінювання і перевірку на предмет потенційних ризиків. Подібна процедура вже діє для громадян Росії.
Законопроєктом також пропонується уточнити застосування національних санкцій до юридичних осіб - пропонується передбачити обмеження для російських бізнесменів, незалежно від того, мають вони дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Литві.
Проєкт також має на меті обмежити права юридичних осіб на придбання нерухомості після оцінки того, чи є громадянин Росії бенефіціаром конкретної юридичної особи.
- Напередодні комісія національної безпеки Литви запропонувала закрити на білоруському кордоні два пункти пропуску - "Лаворішкес" та "Райгардас".
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