Сейм Литви продовжив санкції проти громадян РФ та Білорусі ще на рік

Про це інформує Delfi.

Зазначається, що поправки до закону про обмежувальні заходи були схвалені консенсусом після подання. Тепер це питання обговорюватимуть у комітетах сейму з національної безпеки й оборони та закордонних справ.

Заступник міністра закордонних справ Йонас Сурвіла, який презентував законопроєкт, пояснюючи причини, чому пропонується продовжити застосування санкцій, зазначив, що обставини та геополітична ситуація абсолютно не змінилися з минулого року. Тому, за його словами, важливо й надалі правильно управляти потенційними ризиками для безпеки країни.

"Агресія триває, мирних жителів убивають і вбивають, цивільна інфраструктура зазнає нападів - ви це добре знаєте. Тому у відповідь на війну, що триває, і на те, що ці дії чинять драматичний вплив не тільки на безпеку України, а й на безпеку Європи і нас, ми представляємо цей законопроєкт", - заявив Сурвіла.

Крім продовження обмежень до 2 травня 2025 року, проєкт пропонує посилити перевірку білоруських громадян, які перетинають литовський кордон за шенгенською візою, що передбачає додаткове оцінювання і перевірку на предмет потенційних ризиків. Подібна процедура вже діє для громадян Росії.

Законопроєктом також пропонується уточнити застосування національних санкцій до юридичних осіб - пропонується передбачити обмеження для російських бізнесменів, незалежно від того, мають вони дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Литві.

Проєкт також має на меті обмежити права юридичних осіб на придбання нерухомості після оцінки того, чи є громадянин Росії бенефіціаром конкретної юридичної особи.