У Литві планують закрити два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
Комісія національної безпеки Литви пропонує закрити на білоруському кордоні два пункти пропуску - "Лаворішкес" та "Райгардас"
Про це повідомляє LRT.
"З 1 березня планується закрити два прикордонні пункти - "Райгардас" та "Лаворішкес", також прийнято рішення обмежити пересування людей на велосипедах та пішки на всіх пунктах пропуску на кордоні з Білоруссю", - сказав керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями
Вілмантас Віткаускас на пресконференції в уряді.
Зазначено, якщо литовський уряд затвердить цю пропозицію, на кордоні з Білоруссю країна матиме лише два відкриті контрольно-пропускні пункти - "Мядінінкай" та "Шальчинінкай". Минулого літа Литва закрила прикордонні пункти "Шумскас" та "Тверячюс".
Водночас комісія пропонує на прикордонному пункті на кордоні з Росією "Кена" (Кібартай) обмежити посадку й висадку пасажирів. Таким чином вона прагне розв'язати проблему з пасажирами транзитних поїздів до Калінінграда, які подорожують з документами для пересування, виданими державами ЄС. Також існує пропозиція поступово скоротити кількість дозволів, що видаються перевізникам Білорусі та Литви.
За словами Віткаускаса, збільшення кількості громадян, які перетинають кордон, змушує проводити детальнішу перевірку осіб, товарів та транспортних засобів.
"Потік білоруських громадян за останній час збільшився приблизно на 50% через усі автодорожні пункти пропуску вздовж кордону з Білоруссю. Збільшення потоків транспорту, товарів і людей вимагає оптимізації процесу управління цими потоками та ще більш детального огляду осіб, транспортних засобів і товарів", - сказав він.
- 16 серпня на засіданні литовського уряду було прийнято рішення з 18 серпня тимчасово закрити два пункти пропуску з Білоруссю - "Шумськ" і "Тверечь".
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