Російський "Новатек" відкрив офіс у Китаї для пошуку ринків збуту газу, - Reuters
Російський виробник природного газу "Новатек" створив нову команду в Китаї для пошуку ринків збуту газу через санкції
Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що цей крок показує триваючий поворот російських енергетичних компаній до Азії, особливо до Китаю, після того, як війна в Україні відрізала їм доступ до ринків у Європі.
Натомість відкриття офісу в Китаї може допомогти "Новатеку" знайти клієнтів для свого нового проєкту зрідженого природного газу "Арктик СПГ-2" після введення санкцій США.
У джерелах зазначають, що "Новатек" останніми місяцями створив у Пекіні команду з розвитку бізнесу та маркетингу. Нову команду очолює колишній керівник китайського енергетичного кредитора "Газпромбанку" Сюй Цзіньхай і вона увійде до складу Novatek Holdings.
"Це спроба переорієнтувати портфель на потенційний ринок збуту для китайських клієнтів, які зможуть впоратися з режимом санкцій", - додали у джерелі.
- Японська компанія Mitsui OSK Lines Ltd. заявила, що санкції США загрожують експорту спеціалізованих суден для нового російського заводу зі скрапленого природного газу, що може призвести до зупинки поставок.
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