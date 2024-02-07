Російський "Новатек" відкрив офіс у Китаї для пошуку ринків збуту газу, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що цей крок показує триваючий поворот російських енергетичних компаній до Азії, особливо до Китаю, після того, як війна в Україні відрізала їм доступ до ринків у Європі.

Натомість відкриття офісу в Китаї може допомогти "Новатеку" знайти клієнтів для свого нового проєкту зрідженого природного газу "Арктик СПГ-2" після введення санкцій США.

У джерелах зазначають, що "Новатек" останніми місяцями створив у Пекіні команду з розвитку бізнесу та маркетингу. Нову команду очолює колишній керівник китайського енергетичного кредитора "Газпромбанку" Сюй Цзіньхай і вона увійде до складу Novatek Holdings.

"Це спроба переорієнтувати портфель на потенційний ринок збуту для китайських клієнтів, які зможуть впоратися з режимом санкцій", - додали у джерелі.