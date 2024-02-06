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Через санкції може зупинитися постачання нових суден для російського заводу з виробництва скрапленого газу

6 лютого, 2024 вiвторок
11:50
Світ скраплений газ корабель

Японська компанія Mitsui OSK Lines Ltd. заявила, що санкції США загрожують експорту спеціалізованих суден для нового російського заводу зі скрапленого природного газу, що може призвести до зупинки поставок

Про це повідомляє Bloomberg.

Президент японської судноплавної компанії Такеші Хасімото заявив в інтерв'ю, що вона більше не може орендувати три криголами-газовози для проєкту "Арктик СПГ 2" через американські обмеження, а спроби продати їх можуть виявитися складними.

Запуск ключового для Росії заводу постраждав від американських заходів, через санкції, які Вашингтон запровадив проти РФ у відповідь на війну в Україні. 

Оператор ПАТ "Новатек" планував використовувати судна, щоб забирати паливо з майданчика, і без них буде складно працювати на запланованій потужності. "Новатек" вже відклав перший рейс суден і намагається знайти покупців.

"Наше контрактне зобов'язання полягає в тому, що якщо ми не можемо надавати послуги "Арктиці 2", ми повинні продати наше судно "Арктиці 2", - заявив Хасімото.

Однак, за його словами, "існує санкція, яка говорить, що ми не повинні укладати цю угоду з "Арктикою", що спричиняє деякі складнощі.

Хасімото зазначив, що компанія MOL співпрацює з урядами США та Японії, щоб розв'язувати цю проблему. Перший з трьох криголамів для перевезення скрапленого природного газу завершить будівництво в кінці цього року.

Водночас закордонні партнери проєкту "Арктик СПГ 2", включаючи японську Mitsui & Co. і французьку TotalEnergies SE, оголосили про форс-мажорні обставини щодо своєї участі в проєкті.

  • 5 лютого стало відомо, що у наступному 13-му пакеті санкцій проти РФ Європейська комісія не додасть нових заборон на імпорт російських товарів, аби встигнути ухвалити його до другої річниці вторгнення в Україну. Боррель заявив, що нові санкції будуть також для іноземних фірм, які допомагають РФ обходити санкції.
Теги:
Росія
газ
Франція
Японія
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
Економіка
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