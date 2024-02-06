Через санкції може зупинитися постачання нових суден для російського заводу з виробництва скрапленого газу

Про це повідомляє Bloomberg.

Президент японської судноплавної компанії Такеші Хасімото заявив в інтерв'ю, що вона більше не може орендувати три криголами-газовози для проєкту "Арктик СПГ 2" через американські обмеження, а спроби продати їх можуть виявитися складними.

Запуск ключового для Росії заводу постраждав від американських заходів, через санкції, які Вашингтон запровадив проти РФ у відповідь на війну в Україні.

Оператор ПАТ "Новатек" планував використовувати судна, щоб забирати паливо з майданчика, і без них буде складно працювати на запланованій потужності. "Новатек" вже відклав перший рейс суден і намагається знайти покупців.

"Наше контрактне зобов'язання полягає в тому, що якщо ми не можемо надавати послуги "Арктиці 2", ми повинні продати наше судно "Арктиці 2", - заявив Хасімото.

Однак, за його словами, "існує санкція, яка говорить, що ми не повинні укладати цю угоду з "Арктикою", що спричиняє деякі складнощі.

Хасімото зазначив, що компанія MOL співпрацює з урядами США та Японії, щоб розв'язувати цю проблему. Перший з трьох криголамів для перевезення скрапленого природного газу завершить будівництво в кінці цього року.

Водночас закордонні партнери проєкту "Арктик СПГ 2", включаючи японську Mitsui & Co. і французьку TotalEnergies SE, оголосили про форс-мажорні обставини щодо своєї участі в проєкті.