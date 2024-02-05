У 13-му пакеті санкцій від ЄС проти РФ не буде нових заборон на імпорт російських товарів, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова дипломатів ЄС.

Єврокомісія планує запропонувати пакет заходів, який, як вона сподівається, викличе мінімум суперечок між країнами-членами ЄС, попри заклики деяких країн-членів ЄС заборонити російський експорт, зокрема, алюмінію.

Країни-члени повинні проголосувати одноголосно за прийняття нових санкцій.

"Будуть сотні списків... юридичних та фізичних осіб. Жодних великих назв (компаній - ред.)", - зазначив один з дипломатів.

За його словами, пропозиція Єврокомісії, яка може надійти вже цього тижня, також розширить список російських компаній, яким європейські компанії не зможуть продавати товари подвійного призначення, які можуть слугувати як у повсякденному житті, так і на полі бою для створення зброї.

Згідно з інформацією джерел, після ухвалення 13-го пакету санкцій Єврокомісія швидко запропонує 14-й пакет заходів, до якого можуть бути включені нові заборони на імпорт.

Брюссель вважає, що залишилося небагато питань, щодо яких країни ЄС могли б дійти одностайної згоди, оскільки санкції щодо російського ядерного палива та скрапленого природного газу поки що не розглядаються.

Окрім цього, найближчим часом Євросоюз планує ухвалити перший закон, спрямований на вилучення непередбачених доходів від 300 мільярдів євро заморожених російських активів. ЄС сподівається використати їх для фінансування відновлення України, сума яких може скласти близько 15 мільярдів євро за 4 роки.