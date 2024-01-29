ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти Росії

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

Ці санкції проти РФ ЄС вперше запровадив у 2014 році через російську агресію проти України. Зазначено, що вони були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на "неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України".

У Раді ЄС підкреслюють, що зараз санкції мають широкий спектр галузевих заходів, а саме: обмеження на торгівлю, фінанси, технології й товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.

"Вони також охоплюють заборону на імпорт або транспортування морським транспортом сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від SWIFT кількох російських банків і призупинення мовлення й ліцензій кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних ЗМІ. Крім того, запроваджено конкретні заходи щодо посилення спроможності ЄС протидіяти обходу санкцій", - йдеться в повідомленні.

У ЄС наголошують, що збереження всіх санкцій проти РФ є доцільним, доки Росія "продовжує порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням зобов’язань за міжнародним правом".