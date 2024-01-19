ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ до річниці повномасштабного вторгнення в Україну, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

До потенційних заходів можуть додати нові списки осіб, що будуть під санкціями, більше торгових обмежень. Санкції також матимуть на меті зменшити можливості Москви обходити обмеження блоку як через треті країни, так і через компанії всередині ЄС.

У матеріалі зазначено, що можливі санкції обговорювали 18 січня на зустрічі послів блоку, на якій держави-члени дискутували, як підтримати Україну в довгостроковій перспективі.

"Досягти згоди щодо 13-го пакету санкцій до наступного місяця буде непросто, оскільки останній вимагав тижнів переговорів", - зазначає Bloomberg.

Водночас у ЄС тривають дискусії щодо планів створення нового фонду для військової підтримки України - деякі країни ЄС хочуть використати його для модернізації механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру.

Європейська служба зовнішніх дій запропонувала надати фонду близько €5 млрд, однак не змогла дійти згоди з країнами-членами. Співрозмовники Bloomberg стверджують, що посадовці невдовзі представлять державам-членам новий документ з пропозиціями.