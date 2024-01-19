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ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ до річниці повномасштабного вторгнення в Україну, - Bloomberg

19 січня, 2024 п'ятниця
18:24
Війна з Росією санкції проти РФ

Євросоюз розпочав обговорення нового пакету санкцій проти Росії. Його прагнуть затвердити до 24 лютого - другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Про це повідомляє Bloomberg.

До потенційних заходів можуть додати нові списки осіб, що будуть під санкціями, більше торгових обмежень. Санкції також матимуть на меті зменшити можливості Москви обходити обмеження блоку як через треті країни, так і через компанії всередині ЄС.

У матеріалі зазначено, що можливі санкції обговорювали 18 січня на зустрічі послів блоку, на якій держави-члени дискутували, як підтримати Україну в довгостроковій перспективі.

"Досягти згоди щодо 13-го пакету санкцій до наступного місяця буде непросто, оскільки останній вимагав тижнів переговорів", - зазначає Bloomberg.

Водночас у ЄС тривають дискусії щодо планів створення нового фонду для військової підтримки України - деякі країни ЄС хочуть використати його для модернізації механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру.

Європейська служба зовнішніх дій запропонувала надати фонду близько €5 млрд, однак не змогла дійти згоди з країнами-членами. Співрозмовники Bloomberg стверджують, що посадовці невдовзі представлять державам-членам новий документ з пропозиціями.

  • 18 грудня, Євросоюз затвердив 12-й санкційний пакет проти РФ. У ньому міститься заборона на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передачу алмазів із Росії. Ця заборона поширюється на алмази походженням із Росії, алмази, що експортуються з Росії, алмази, що прямують транзитом через Росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.
  • Окрім того, з 1 січня 2024 року пряма заборона поширюється на непромислові природні та синтетичні алмази та на ювелірні вироби з діамантами. Також є непряма заборона на імпорт російських діамантів під час обробки (тобто огранювання та/або полірування) у третіх країнах, включаючи ювелірні вироби, що містять алмази походженням із Росії. Її поступово запроваджуватимуть із 1 березня 2024 року до 1 вересня 2024 року.
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