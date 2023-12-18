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Євросоюз затвердив 12-й пакет санкцій проти РФ, який містить заборону на імпорт російських алмазів 

18 грудня, 2023 понедiлок
17:47
Війна з Росією санкції проти РФ

У понеділок, 18 грудня, Європейський Союз затвердив 12-й санкційний пакет проти РФ

Про це повідомили на сайті Європейської Ради. 

"Рада ухвалила сьогодні дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв’язку з продовженням агресивної війни Росії проти України. Ці заходи завдають додаткового удару по здатності Путіна вести війну, націлюючись на важливі сектори російської економіки та ускладнюючи обхід санкцій ЄС", – зазначено в повідомленні.

"У цьому 12-му пакеті ми пропонуємо потужний набір нових списків і економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину. Наше повідомлення чітке, як я вже заявляв, коли очолював неформальну Раду із закордонних справ у Києві: ми залишаємось непохитними у своїй відданості Україні та продовжуватимемо підтримувати її боротьбу за свободу та суверенітет", – прокоментував рішення Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Жозеп Боррель.

У 12-му пакеті санкцій міститься заборона на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передачу алмазів із Росії. Ця заборона поширюється на алмази походженням з Росії, алмази, що експортуються з Росії, алмази, що прямують транзитом через Росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.

Окрім того, пряма заборона поширюється на непромислові природні та синтетичні алмази, а також на ювелірні вироби з діамантами з 1 січня 2024 року. Крім того, непряма заборона на імпорт російських діамантів під час обробки (тобто огранювання та/або полірування) у третіх країнах, включаючи ювелірні вироби, що містять алмази, які походять з Росії. Її поступово вводитимуть із 1 березня 2024 року до 1 вересня 2024 року. 

"Це поетапне введення непрямих заборон на імпорт виправдане необхідністю розгортання механізму відстеження, який уможливить ефективні заходи правозастосування та мінімізує збої в ринку ЄС", – йдеться в повідомленні.

Санкційний пакет також вимагає від експортерів ЄС договірно заборонити реекспорт до Росії та реекспорт для використання в Росії особливо чутливих товарів і технологій під час продажу, постачання, передачі або експорту в третю країну, за винятком країн-партнерів. 

Ця стаття стосується заборонених предметів, які використовуються в російських військових системах, знайдених на полі бою в Україні або критичних для розробки, виробництва чи використання цих російських військових систем, а також авіаційних товарів і зброї.

Окрім того, Європейська Рада додала 29 нових суб’єктів до переліку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії у її загарбницькій війні проти України. Щодо них вводять жорсткіші експортні обмеження стосовно товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки. 

"Деякі з цих 29 організацій належать до третіх країн, які беруть участь в обході торгових обмежень, або є російськими організаціями, які беруть участь у розробці, виробництві та постачанні електронних компонентів для військово-промислового комплексу Росії", – уточнюють у Єврораді.

Також рішення про санкції розширює список заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки, включаючи: хімічні речовини, літієві батареї, термостати, двигуни постійного струму та сервомотори для безпілотних літальних апаратів (БПЛА), верстати та частини машин.

ЄС увів подальші обмеження на імпорт товарів, які приносять значні доходи для Росії й у такий спосіб дозволяють продовжувати її агресивну війну проти України, як-от чавун, шпігель (дзеркальний чавун), мідний дріт, алюмінієвий дріт, фольга, труби на загальну суму вартістю 2,2 мільярда євро на рік. Вводиться нова заборона на імпорт зрідженого газу (LPG) із 12-місячним перехідним періодом.

Водночас Єврорада запровадила деякі винятки з обмежень на імпорт, що стосуються предметів особистого користування. Мова про предмети особистої гігієни, одяг, який носять мандрівники або який міститься в їхньому багажі, а також для автомобілів, які мають дипломатичні номерні знаки для в’їзду в ЄС. Крім того, щоб полегшити в’їзд до Євросоюзу громадянам ЄС, які проживають у Росії, країни-члени можуть дозволити в’їзд їхніх автомобілів за умови, що вони не продаються та використовуються суто для особистого користування.

У новому пакеті санкцій заборона на транзит, яка зараз діє на товари та технології подвійного призначення, що експортуються з ЄС до третіх країн через територію РФ, буде поширена на всі товари військового призначення.

Задля подальшого обмеження можливостей обійти санкції, рішення Євроради включає заборону громадянам Росії володіти, контролювати або займати будь-які посади в керівних органах юридичних осіб, організацій або органів, які надають послуги з управління криптовалютними гаманцями, рахунками або зберіганням криптовалют російським громадянам і резидентам.

Окрім того, заборону на надання послуг поширять також на надання програмного забезпечення для управління підприємствами та програмного забезпечення для промислового дизайну і виробництва.

ЄС також запроваджує вимоги сповіщати про переказ коштів за межі ЄС будь-якою юридичною особою, заснованою в ЄС, яка належить або контролюється юридичною особою, заснованою в Росії, або російським громадянином або фізичною особою, яка проживає в Росії.

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санкції ЄС проти Росії
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