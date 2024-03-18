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Китай розглядає можливість участі в глобальному саміті миру у Швейцарії, - посол КНР

18 березня, 2024 понедiлок
09:45
Світ Китай

У понеділок, 18 березня, посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі у глобальному саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України

Про це повідомляє Bloomberg.

Ван наголосив, що всі сторони повинні працювати над припиненням війни в Україні, додавши, що Китай уважно стежить за планами переговорів і "розглядає можливість участі" в глобальному саміті миру.

"Необхідно запобігти поглибленню кризи або навіть виходу її з-під контролю", - підкреслив він.

Швейцарський уряд заявив, що має намір провести саміт влітку цього року. Він запросив Китай взяти у ньому участь і, за словами міністра оборони Швейцарії Віоли Амхерд, хоче створити "дуже широкий альянс, що складатиметься з країн БРІКС, арабських країн і країн Глобального Півдня"

  • 15 січня Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом для участі в Давоському форумі та проведення переговорів із лідерами країни. Тоді Швейцарія оголосила, що надасть 1,6 млрд євро допомоги Україні з 2025-го до 2028 року й хоче прийняти глобальний саміт миру.
  • 26 січня заступник голови ОП Ігор Жовква повідомив, Україна запросила очільника Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у саміті щодо української Формули миру у Швейцарії.
  • 26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. Кремль відреагував.
  • 15 березня заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан закликав сторони "української кризи" якнайшвидше розпочати мирні переговори.
Теги:
Україна
Росія
Китай
Швейцарія
Війна з Росією
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