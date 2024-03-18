Китай розглядає можливість участі в глобальному саміті миру у Швейцарії, - посол КНР

Про це повідомляє Bloomberg.

Ван наголосив, що всі сторони повинні працювати над припиненням війни в Україні, додавши, що Китай уважно стежить за планами переговорів і "розглядає можливість участі" в глобальному саміті миру.

"Необхідно запобігти поглибленню кризи або навіть виходу її з-під контролю", - підкреслив він.

Швейцарський уряд заявив, що має намір провести саміт влітку цього року. Він запросив Китай взяти у ньому участь і, за словами міністра оборони Швейцарії Віоли Амхерд, хоче створити "дуже широкий альянс, що складатиметься з країн БРІКС, арабських країн і країн Глобального Півдня"