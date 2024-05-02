У Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, але не цьогоріч

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС Швейцарії.

Зазначається, що Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу приєднатися до Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня 2024 року на курорті Бюргеншток.

"Саміт ґрунтуватиметься на дискусіях, які відбулися останніми місяцями, зокрема на українській Формулі миру та інших мирних пропозиціях, заснованих на Статуті ООН і ключових принципах міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основна мета проведення заходу – сприяти мирному вирішенню конфлікту.

"Швейцарія має давні традиції сприяння діалогу. Таким чином, вона вважає життєво важливим обмін різними думками щодо шляху до миру в Україні", - зауважили в МЗС.

Водночас щодо участі Росії вказується, що Кремль сам заявив про небажання брати участь у саміті.

"Росія на даному етапі не запрошена. Швейцарія завжди виявляла відкритість щодо запрошення Росії на цей саміт. Однак Росія неодноразово і також публічно заявляла, що не зацікавлена ​​брати участь у цьому першому саміті", - розповіли у відомстві.

Водночас там зазначили, що РФ має брати участь у подібних заходах у майбутньому.

"Швейцарія переконана, що Росія має бути залучена до цього процесу. Мирний процес без Росії немислимий", - резюмували в міністерстві.