У Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, але не цьогоріч
Швейцарія переконана, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували
Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС Швейцарії.
Зазначається, що Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу приєднатися до Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня 2024 року на курорті Бюргеншток.
"Саміт ґрунтуватиметься на дискусіях, які відбулися останніми місяцями, зокрема на українській Формулі миру та інших мирних пропозиціях, заснованих на Статуті ООН і ключових принципах міжнародного права", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що основна мета проведення заходу – сприяти мирному вирішенню конфлікту.
"Швейцарія має давні традиції сприяння діалогу. Таким чином, вона вважає життєво важливим обмін різними думками щодо шляху до миру в Україні", - зауважили в МЗС.
Водночас щодо участі Росії вказується, що Кремль сам заявив про небажання брати участь у саміті.
"Росія на даному етапі не запрошена. Швейцарія завжди виявляла відкритість щодо запрошення Росії на цей саміт. Однак Росія неодноразово і також публічно заявляла, що не зацікавлена брати участь у цьому першому саміті", - розповіли у відомстві.
Водночас там зазначили, що РФ має брати участь у подібних заходах у майбутньому.
"Швейцарія переконана, що Росія має бути залучена до цього процесу. Мирний процес без Росії немислимий", - резюмували в міністерстві.
- 26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".
- 18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
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