Участь у Саміті миру підтвердили вже понад 80 країн, - Зеленський

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Разом зі Швейцарією ми готуємо такий саміт. 15 червня його початок. Ми маємо підтвердження участі вже більш ніж 80 держав і продовжуємо працювати з лідерами, запрошуючи на саміт. Дякую кожному, хто дійсно допомагає миру", - заявив президент.

Він також звернувся до лідерів світу, які поки що осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру, зокрема до президента США Джо Байдена і президента Китаю Сі Цзіньпіна.

"Ми не хочемо, щоб так само, як ці книжки, згорів Статут ООН. Сподіваюся, не хочете й ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру - дійсно миру, а не паузи між ударами. Зусилля світової більшості - це найкраща гарантія виконання зобов’язань. Будь ласка, підтримайте Саміт миру своїм персональним лідерством та участю", - наголосив Зеленський.

За словами президента, Росією керують люди, які хочуть зробити нормою спалювати життя, руйнувати міста й села, розділяти народи та стирати національні кордони війною.

"Немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу", - підкреслив український лідер.

Він додав, що Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на переговорах, обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни.

"І саме тому потрібні глобальні зусилля - Саміт миру за участю лідерів, яких Росії не обманути", - констатував президент.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що Саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, про це заявив речник президента України Сергій Никифоров.