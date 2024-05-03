На Саміті миру вироблять спільну переговорну позицію України, яку передадуть Росії, – ОП
На Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, буде вироблено спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії
Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров.
Видання DW попросило його прокоментувати інтерв'ю заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, в якому той сказав, що Україна не зможе перемогти Росію лише на полі бою, потрібні переговори. Він зазначив, що зараз Україна та Росія намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами, а змістовні перемовини можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року.
Коментуючи цю заяву, Никифоров сказав, що Саміт миру у Швейцарії виробить спільну переговорну позицію, яку передасть Росії.
У коментарі УП він уточнив, що на саміті у Швейцарії буде йтися про продовольчу безпеку та свободу судноплавства - це один і той самий пункт.
- 26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".
- 18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
- 2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.
- Того ж дня президент України Зеленський заявив, що саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.
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