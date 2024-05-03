На Саміті миру вироблять спільну переговорну позицію України, яку передадуть Росії, – ОП

Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров.

Видання DW попросило його прокоментувати інтерв'ю заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, в якому той сказав, що Україна не зможе перемогти Росію лише на полі бою, потрібні переговори. Він зазначив, що зараз Україна та Росія намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами, а змістовні перемовини можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року.

Коментуючи цю заяву, Никифоров сказав, що Саміт миру у Швейцарії виробить спільну переговорну позицію, яку передасть Росії.

У коментарі УП він уточнив, що на саміті у Швейцарії буде йтися про продовольчу безпеку та свободу судноплавства - це один і той самий пункт.