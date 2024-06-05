Зеленський та Макрон зустрінуться 7 червня у Парижі
Президент Франції Еммануель Макрон 7 червня прийме президента України Володимира Зеленського в Єлисейському палаці в Парижі
Про це 4 червня повідомили в Єлисейському палаці, пише Le Monde.
Зазначається, що зустріч проведуть на наступний день після урочистостей з нагоди 80-ї річниці висадки союзних військ в Нормандії, що заплановані на 6 червня.
"У той час, коли російські удари постійно посилюються на лінії фронту та по енергетичній інфраструктурі, обидва президенти обговорять ситуацію на місцях та потреби України", - йдеться у повідомленні.
Також цього дня Зеленського приймуть у національній асамблеї - парламенті Франції. Там президент України має виступити з промовою перед зустріччю з президенткою асамблеї Яель Браун-Піве.
- Президент Франції Емманюель Макрон також зустрінеться з американським колегою Джо Байденом у Парижі 8 червня: лідери зокрема обговорять підтримку України у війні з РФ.
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