Зеленський та Макрон зустрінуться 7 червня у Парижі

Про це 4 червня повідомили в Єлисейському палаці, пише Le Monde.

Зазначається, що зустріч проведуть на наступний день після урочистостей з нагоди 80-ї річниці висадки союзних військ в Нормандії, що заплановані на 6 червня.

"У той час, коли російські удари постійно посилюються на лінії фронту та по енергетичній інфраструктурі, обидва президенти обговорять ситуацію на місцях та потреби України", - йдеться у повідомленні.

Також цього дня Зеленського приймуть у національній асамблеї - парламенті Франції. Там президент України має виступити з промовою перед зустріччю з президенткою асамблеї Яель Браун-Піве.