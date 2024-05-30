Байден і Макрон зустрінуться в Парижі 8 червня та обговорять підтримку України
Президент Франції Емманюель Макрон зустрінеться з американським колегою Джо Байденом у Парижі 8 червня: лідери зокрема обговорять підтримку України у війні з РФ
Про це повідомляє Reuters.
Канцелярія французького очільника зазначила, що президент США здійснить свій перший візит до Франції, у межах якого зустрінеться із Макроном.
Відомо, що Байден також візьме участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці висадки союзників в Нормандії. Після цього американський і французький лідери обговорять підтримку України, посилення двосторонньої співпраці в економічних, космічних та ядерних питаннях.
- 28 травня Макрон заявив, що 6 червня український лідер Володимир Зеленський здійснить візит до його держави з нагоди дня висадки союзних військ у Нормандії та анонсував свою зустріч з українським лідером.
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