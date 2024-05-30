Байден і Макрон зустрінуться в Парижі 8 червня та обговорять підтримку України

Про це повідомляє Reuters.

Канцелярія французького очільника зазначила, що президент США здійснить свій перший візит до Франції, у межах якого зустрінеться із Макроном.

Відомо, що Байден також візьме участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці висадки союзників в Нормандії. Після цього американський і французький лідери обговорять підтримку України, посилення двосторонньої співпраці в економічних, космічних та ядерних питаннях.