Зеленський відвідає Францію з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії

Про це повідомляє AFP.

Про участь Зеленського в заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії Макрон заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у межах поїздки до ФРН.

"У мене буде можливість, коли президент Зеленський наступного тижня поїде до Франції на заходи з нагоди дня висадки союзників у Нормандії, прийняти його і тоді дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ми збираємося зробити (для підтримки України, – ред.)", - розповів очільник Франції журналістам.