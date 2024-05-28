Зеленський відвідає Францію з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 6 червня український лідер Володимир Зеленський здійснить візит до його держави з нагоди дня висадки союзних військ у Нормандії та анонсував свою зустріч з українським лідером
Про це повідомляє AFP.
Про участь Зеленського в заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії Макрон заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у межах поїздки до ФРН.
"У мене буде можливість, коли президент Зеленський наступного тижня поїде до Франції на заходи з нагоди дня висадки союзників у Нормандії, прийняти його і тоді дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ми збираємося зробити (для підтримки України, – ред.)", - розповів очільник Франції журналістам.
- Також 28 травня Макрон заявив, що Україна має право на удари по військових об’єктах на території Росії.
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