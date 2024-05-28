Макрон вважає, що Україна має право на удари по військових об'єктах на території РФ

Про це він заявив під час спільної конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомляє Європейська правда з посиланням на n-tv.

Зокрема Макрон сказав: "ми повинні дозволити їм (Україні, – ред.) нейтралізувати (російські, – ред.) військові бази, з яких запускаються ракети".

Французький президент зазначив, що атаки на Україну здійснюються з території Росії.

Щоправда, поки незрозуміло, чи він говорив про зброю, надану західними партнерами.

Водночас видання цитує і німецького канцлера, який сказав, що Україна "має всі можливості згідно з міжнародним правом робити те, що вона робить", а західні країни, які допомагають Україні зброєю, "виявили всі правила їх використання, які базуються на міжнародному праві".

Використання західної зброї Україною для ударів по території РФ

1 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна вже отримала від деяких партнерів західну зброю з дозволом завдавати нею ударів по території Росії.

Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі заявила, що США мають дозволити Україні завдавати ударів по військових об’єктах у прикордонних районах Росії.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.

Україна зверталася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням зняти обмеження на використання американської зброї по військових об'єктах у Росії.

22 травня група конгресменів від обох партій закликала міністра оборони США Ллойда Остіна пришвидшити постачання зброї Україні, а також дозволити їй бити американською зброєю по території РФ.

23 травня стало відомо, що державний секретар США Ентоні Блінкен закликає президента Джо Байдена скасувати обмеження для України на використання американської зброї.

25 травня голова комітету бундестагу у справах Європи Антон Хофрайтер висловився за те, щоб не перешкоджати Україні атакувати територію Росії західною зброєю.

26 травня народний депутат і очільник постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що в неофіційних бесідах американці стверджують: у Білому домі обговорюють надання дозволу Києву бити зброєю США по РФ.

26 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти того, аби Київ використовував західну зброю для ударів по території Росії. Він додав, що його політика щодо України має на меті не допустити, щоб "це стало великою війною".