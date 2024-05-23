Блінкен про удари України по території РФ: завдання союзників - постачати зброю
США не підтримують і не заохочують використання західної зброї для ударів за межами української території, проте Україна сама ухвалює рішення про те, як розпоряджатися озброєнням
Про це він заявив на слуханнях у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США, передає Радіо Свобода.
Низка членів Конгресу на слуханнях у середу поставили запитання, чому адміністрація Джо Байдена забороняє Україні використовувати американську зброю для ударів по цілях на території Росії. Вони, зокрема, виступили із твердженням, що прихильником такої заборони є радник із національної безпеки Джейк Салліван, та наголосили, що Конгрес у своїх рішеннях щодо допомоги таких обмежень не встановлював.
Блінкен заявив, що США не заохочують такі удари, але наголосив, що завдання США та союзників – постачати Україні зброю, якої вона потребує для відбиття агресії РФ.
- 1 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна вже отримала від деяких партнерів західну зброю з дозволом завдавати нею ударів по території Росії.
- Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі заявила, що США мають дозволити Україні завдавати удари по військових об’єктах у прикордонних районах Росії.
- Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.
- За даними WSJ, Україна зверталася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням зняти обмеження на використання американської зброї по військових об'єктах у Росії.
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