Блінкен про удари України по території РФ: завдання союзників - постачати зброю

Про це він заявив на слуханнях у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США, передає Радіо Свобода.

Низка членів Конгресу на слуханнях у середу поставили запитання, чому адміністрація Джо Байдена забороняє Україні використовувати американську зброю для ударів по цілях на території Росії. Вони, зокрема, виступили із твердженням, що прихильником такої заборони є радник із національної безпеки Джейк Салліван, та наголосили, що Конгрес у своїх рішеннях щодо допомоги таких обмежень не встановлював.

Блінкен заявив, що США не заохочують такі удари, але наголосив, що завдання США та союзників – постачати Україні зброю, якої вона потребує для відбиття агресії РФ.