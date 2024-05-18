Україна зверталася до США щодо дозволу бити американською зброєю по території Росії, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, передає "Українська правда".

За словами американських посадовців, запит України, який був зроблений минулого тижня, поки розглядається.

Зазначається, що якщо Штати погодяться на такі зміни, це може означати серйозну зміну політики адміністрації, яка вже давно прагне зменшити ризик військової ескалації між США і Росією, підтримуючи при цьому Україну.

"Вони дійсно просили США про допомогу, щоб завдати удару по Росії. Це не стосувалося конкретної системи озброєнь, а додаткової допомоги в нанесенні удару по росіянах", - заявив генерал ВПС США Сі Кей Браун.

Видання зазначає, що США надали ракетні комплекси класу "земля-земля" та інші системи озброєнь ATACMS за умови, що вони не будуть використовуватися для ударів по цілях на території Росії.

"Це застереження, на яке Україна погодилася як на умову отримання зброї, мало на меті зменшити ризик переростання конфлікту у пряме зіткнення між США та Росією", - йдеться у повідомленні.