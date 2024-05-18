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Головна Світ Україна зверталася до США щодо дозволу бити американською зброєю по території Росії, - WSJ

Україна зверталася до США щодо дозволу бити американською зброєю по території Росії, - WSJ

18 травня, 2024 субота
06:17
Світ Володимир Зеленський
Зміст

Україна зверталася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням зняти обмеження на використання американської зброї по військових об'єктах у Росії

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, передає "Українська правда".

За словами американських посадовців, запит України, який був зроблений минулого тижня, поки розглядається. 

Зазначається, що якщо Штати погодяться на такі зміни, це може означати серйозну зміну політики адміністрації, яка вже давно прагне зменшити ризик військової ескалації між США і Росією, підтримуючи при цьому Україну. 

"Вони дійсно просили США про допомогу, щоб завдати удару по Росії. Це не стосувалося конкретної системи озброєнь, а додаткової допомоги в нанесенні удару по росіянах", - заявив генерал ВПС США Сі Кей Браун.

Видання зазначає, що США надали ракетні комплекси класу "земля-земля" та інші системи озброєнь ATACMS за умови, що вони не будуть використовуватися для ударів по цілях на території Росії.

"Це застереження, на яке Україна погодилася як на умову отримання зброї, мало на меті зменшити ризик переростання конфлікту у пряме зіткнення між США та Росією", - йдеться у повідомленні.

  • 1 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна вже отримала від деяких партнерів західну зброю з дозволом завдавати нею ударів по території Росії.
  • Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі заявила, що США мають дозволити Україні завдавати удари по військових об’єктах у прикордонних районах Росії.
  • Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.

Теги:
зброя
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
Світ про Україну
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