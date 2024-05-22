У конгресі США закликали Пентагон дозволити Україні бити американською зброєю по території РФ
Група конгресменів від обох партій закликала міністра оборони США Ллойда Остіна пришвидшити постачання зброї Україні, а також дозволити їй бити американською зброєю по території РФ
Про це повідомляє Комітет з розвідки Палати представників США.
Законодавці висловили свою "сильну підтримку" наданню дозволу Україні атакувати цілі на території Росії. Вони також пропонують розширити тренування українських пілотів на американських винищувачах F-16.
Голова комітету конгресмен-республіканець Майк Тернер заявив, що Україні можна було б надати дозвіл стріляти по стратегічних об'єктах в Росії "за певних обставин".
"Українські посадовці висловили серйозну стурбованість, заявивши, що ситуація зараз гірша, ніж будь-коли. Сполучені Штати повинні дозволити Україні за певних обставин використовувати зброю, яка може вражати цілі в Росії, тренувати на F-16 більше українських пілотів та посилити українські системи ППО", – зазначив він.
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На думку конгресменів, Україна не може ефективно захищатися через політику Білого дому.
"Наші українські союзники просять дозволу використовувати певні типи зброї, наданої США, для виконання операцій по стратегічних цілях в Росії чи на контрольованій Росією території. ... Це надзвичайно важливо, щоб адміністрація Байдена дозволила військовим лідерам України мати можливість здійснювати повний спектр операцій, необхідних, щоб відповісти на неспровоковану атаку Росії на їхню суверенну територію", – йдеться у листі-зверненні до Остіна.
Законодавці закликають Пентагон тренувати більшу кількість українських пілотів на винищувачах F-16.
"Є критична потреба на значну кількість підготовлених пілотів, які могли б управляти такими літаками як F-16, щоб вони були доступні для України", – зауважили вони, додавши, що за даними ВПС США, до кінця 2024 року Сполучені Штати завершать тренування лише 12 пілотів.
"Вивчити 12 пілотів – цього просто недостатньо. Україна – у стані війни, і місця для України мають бути в пріоритеті, у порівнянні з іншими іноземними країнами", – наголосили 13 конгресменів-підписантів.
Законодавці згадують й потребу України у принаймні 7 додаткових системах ППО Patriot для захисту "великих міських територій".
"Ми закликаємо вас співпрацювати з нами, щоб пришвидшити постачання ресурсів, поки наші друзі в Україні продовжують захищати свою територію від російського брутального нападу та агресії", – наголосили конгресмени.
Конгресмен від Республіканської партії Браян Фіцпатрік написав у Х, що міністерство оборони США має негайно виконати ці термінові запити від України, щоб запобігти подальшому просуванню Росії, а США та всі волелюбні країни повинні захищати своїх союзників від терористів і комуністичних диктаторів.
Серед конгресменів, які підписали листа, кілька демократів, зокрема, конгресмени Джим Гаймс, Брендан Бойл, Андре Карсон, Джейсон Кроу.
- 1 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна вже отримала від деяких партнерів західну зброю з дозволом завдавати нею ударів по території Росії.
- Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі заявила, що США мають дозволити Україні завдавати удари по військових об’єктах у прикордонних районах Росії.
- Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.
- Україна зверталася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням зняти обмеження на використання американської зброї по військових об'єктах у Росії.
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