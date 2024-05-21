Defence Express: Щоб бити по РФ, Україні потрібно створити розвідувальні можливості

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Щодо теми ударів західною зброєю по території РФ, то там не стоїть питання про те, щоб отримати прямий дозвіл від Держдепу натискати на червону кнопку, яка запускає ATACMS й HIMARS у бік Білгорода. Наразі стоїть питання про те, щоб і на території РФ можна було забезпечити потік розвідданих в режимі 24/7, як це відбувається під час ударів по об'єктах ворога на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, можна було бачити, як безпілотник фіксує результати удару ATACMS по полігону, де стояли російські окупанти, коли дві ракети знищили понад 100 росіян", - нагадав Киричевський.

За словами військового експерта, Україні потрібно створити розвідувальні можливості, щоб бити по території РФ.

"Тобто з нашої сторони мова йде саме про це, щоб нам це забезпечили. Відповідно, захід поки що на це не йде. І тут, до речі, доволі парадоксальна історія, чому навіть з нашого боку не йде підсвічування інформації про яку пишуть лише західні ЗМІ. Що ми просимо деякого роду розвідувальні далекобійні безпілотники у США. При чому, що мова йде про те, що американцям ці безпілотники не потрібні, але вони нам їх не дають. Дивно виходить, що перед нами стоїть питання, щоб в першу чергу створити розвідувальні можливості, які б дозволяли бити по окупантах і на їх території в режимі 24/7. Але поки що про це не оголошується", - пояснив Киричевський.

1 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна вже отримала від деяких партнерів західну зброю з дозволом завдавати нею ударів по території Росії.

Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі заявила, що США мають дозволити Україні завдавати удари по військових об’єктах у прикордонних районах Росії.

У Пентагоні вважають, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.



