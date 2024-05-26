Аби це не стало великою війною: Шольц висловився проти надання дозволу Україні бити західною зброєю по РФ

Про це повідомляє Tagesschau.

Шольц розповів, що зараз не бачить причин для надання дозволу Україні бити західною зброєю по РФ. За його словами, існують "чіткі правила, які були узгоджені з Україною і які працюють".

"У всякому разі це моя теорія", - додав канцлер ФРН.

Водночас Шольц наголосив, що мета його політики щодо України - "не допустити, щоб це стало великою війною".

Наразі Берлін надавав зброю Києву за умови, що вона не використовуватиметься для ударів за межами України.

Використання західної зброї Україною для ударів по території РФ

1 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна вже отримала від деяких партнерів західну зброю з дозволом завдавати нею ударів по території Росії.

Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі заявила, що США мають дозволити Україні завдавати ударів по військових об’єктах у прикордонних районах Росії.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.

Україна зверталася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням зняти обмеження на використання американської зброї по військових об'єктах у Росії.

22 травня група конгресменів від обох партій закликала міністра оборони США Ллойда Остіна пришвидшити постачання зброї Україні, а також дозволити їй бити американською зброєю по території РФ.

23 травня стало відомо, що державний секретар США Ентоні Блінкен закликає президента Джо Байдена скасувати обмеження для України на використання американської зброї.

25 травня голова комітету бундестагу у справах Європи Антон Хофрайтер висловився за те, щоб не перешкоджати Україні атакувати територію Росії західною зброєю.

26 травня народний депутат і очільник постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що в неофіційних бесідах американці стверджують: у Білому домі обговорюють надання дозволу Києву бити зброєю США по РФ.