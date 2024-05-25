Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У бундестазі виступили за дозвіл бити американською зброєю по території РФ

У бундестазі виступили за дозвіл бити американською зброєю по території РФ

25 травня, 2024 субота
08:43
Війна з Росією

Голова комітету Бундестагу у справах Європи Антон Хофрайтер висловився за те, щоб не перешкоджати Україні атакувати територію Росії західною зброєю

Зміст

Про це повідомляє Spiegel.

"Мова йде про захист українського населення. Тому ми не повинні перешкоджати Україні використовувати поставлену зброю для відбиття російських винищувачів у російському повітряному просторі", - заявив Хофрайтер.

За його словами, міжнародне право дозволяє атакованій державі уражати військові цілі країни-агресора.

"Це частина самооборони. Адже російська армія бомбардує українське місто Харків, яке має мільйонне населення, вдень і вночі зі своєї території, в тому числі і керованими бомбами, які влучають всього за 40 секунд", - додав він.

  • 1 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна вже отримала від деяких партнерів західну зброю з дозволом завдавати нею ударів по території Росії.
  • Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі заявила, що США мають дозволити Україні завдавати удари по військових об’єктах у прикордонних районах Росії.
  • Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.
  • За даними WSJ, Україна зверталася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням зняти обмеження на використання американської зброї по військових об'єктах у Росії.
Теги:
Росія
зброя
Німеччина
російська армія
ЗСУ
допомога Україні
зброя для України
Читайте також:
Вєрка Сердючка
22 травня, 2024 середа
Після скандалу з російськомовними піснями на концерті в Києві Сердючка переспівала свій хіт українською
Джо Байден
24 травня, 2024 п'ятниця
Байден не поїде на Саміт миру в Швейцарії, - Bloomberg
Юрій Федоренко
23 травня, 2024 четвер
Комбат 92-ї ОШБр: коли ворог опиниться біля будинків ухилянтів, то забере найдорожче
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.87
    Купівля 39.87
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 43.09
    Продаж 43.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
25 травня
09:52
Європейська площа в Одесі
В Одесі жінка справила потребу на меморіалі загиблим воїнам: її розшукала та затримала поліція
09:40
Ексклюзив
Кримський міст
Військовий експерт Снєгирьов пояснив, чому Кримський міст дотепер не знищений
09:35
Дональд Туск
Туск не виключає відкриття одного з пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю
09:26
обстріл, ППО
У Росії заявили про атаку безпілотників: деякі населені пункти залишилися без світла
09:14
безпілотник, дрон
Країни Балтії, Польща, Фінляндія та Норвегія домовилися створити "стіну дронів": що це означає
09:13
біженці
МВС Німеччини запропонувало розподіляти біженців з України рівномірно між країнами ЄС
09:00
Огляд
Анатомія ненависті, спадок на кістках, полювання на відьом – 5 книг про те, чому "вони" діють так, а не інакше
08:35
Імітували атаки бомбардувальників: Китай завершив військові навчання навколо Тайваню
08:21
путін, путлер
Хоче знищити українську державність: ISW пояснив, навіщо Путін заговорив про переговори
08:07
OPINION
Павло Вернівський
У 2024-му ми можемо втратити більше територій, ніж у 2023-му
07:35
втрати окупантів
Втрати РФ у війні проти України сягнули 500 тисяч, - Генштаб
07:24
Оновлено
удар РФ по Харкову, 25.05.24
РФ атакувала Харків ракетами: частково зруйновано ліцей
07:19
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Росія та КНДР можуть планувати військову провокацію перед виборами у США, - NBC News
07:05
"Важливий логістичний вузол": партизани влаштували диверсію на залізниці у російському Ярославлі
06:37
спека
У Мексиці за два місяці сильної спеки загинуло 48 людей
06:22
Ентоні Блінкен
У США анонсували візит Блінкена до Чехії та Молдови: серед тем обговорення - підтримка України
04:54
Еммануель Макрон
Макрон прокоментував відмову РФ від "олімпійського перемир'я"
04:09
Координаційний штаб
Росія тримає в полоні 403-х українських жінок: частина з них - цивільні
03:37
Румунія, прапор Румунії
Румунія оголосила персоною нон ґрата російського дипломата
03:09
До Саміту миру долучиться африканська країна Кот-д'Івуар
02:45
У Києві в метро чоловік вдарив пасажира ножем: йому оголосили підозру
02:15
Олімпіада-2024, Париж, Тріумфальна рака
Збірна України підтвердила участь у Паралімпійських іграх 2024
01:36
на фото військовослужбовиці ЗСУ в жіночій військовій формі
Міноборони уклало договори на закупівлю жіночої військової форми на майже 130 млн грн
01:07
школа в окупації
Культивують ненависть до України: у ЦПД розповіли, як РФ використовує "ветеранів СВО" для пропаганди серед дітей на ТОТ
00:44
Артем Довбик, Ла Ліга, Жирона
Довбик повторив і перевершив досягнення Шевченка у топ-чемпіонатах
00:27
Єнс Столтенберг
Столтенберг закликав НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях у Росії
00:21
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Усик - Фʼюрі: промоутер повідомив, коли чекати на реванш
2024, п'ятниця
24 травня
23:57
Оновлено
Артем Довбик, Ла Ліга, Жирона
Створили 7 голів: Довбик і Циганков видали історичний матч за "Жирону" в Ла Лізі
23:48
Оновлено
Володимир Зеленський у Харкові
Зеленський провів у Харкові нараду й побував у зруйнованому поліграфічному комплексі
23:37
Зеленський
Зеленський на 10 років продовжив санкції проти ЗМІ окупантів
23:29
Руслан Малиновський, Дженоа, Серія А
Малиновський забив за "Дженоа" вперше з лютого
22:56
міністр оборони США Ллойд Остін
Очільник Пентагону Остін знову ляже до лікарні: причина
22:53
Путін та Лукашенко
Зараз загрози наступу з території Білорусі немає, - Жорін
22:30
Папа Римський готується до канонізації першого святого з покоління міленіалів
Папа Римський готується до канонізації першого святого з покоління міленіалів
22:14
Ексклюзив
прапор Росії
Нова спроба створити ядро "нової Росії" на території України, - журналістка Мусафірова про форум російської опозиції
22:12
IRIS-T SLM
В Україну доставили ще одну систему ППО IRIS-T з Німеччини
22:09
Ексклюзив
Ворог може зробити ще одне джерело тиску на наші Збройні сили: офіцер ЗСУ Лапін про загрозу на Сумському напрямку
21:54
Грузія, Тбілісі, мітінг
У Грузії вкотре проходить мітинг проти закону про "іноагентів"
21:42
Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)
Путін не просто хоче зірвати Саміт миру, він боїться того, що може дати Саміт, - Зеленський
21:41
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
"Повинні бути росіяни, які вб'ють Путіна": російський опозиціонер Пономарьов про "Форум російської опозиції" у Львові
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV