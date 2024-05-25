У бундестазі виступили за дозвіл бити американською зброєю по території РФ
Голова комітету Бундестагу у справах Європи Антон Хофрайтер висловився за те, щоб не перешкоджати Україні атакувати територію Росії західною зброєю
Про це повідомляє Spiegel.
"Мова йде про захист українського населення. Тому ми не повинні перешкоджати Україні використовувати поставлену зброю для відбиття російських винищувачів у російському повітряному просторі", - заявив Хофрайтер.
За його словами, міжнародне право дозволяє атакованій державі уражати військові цілі країни-агресора.
"Це частина самооборони. Адже російська армія бомбардує українське місто Харків, яке має мільйонне населення, вдень і вночі зі своєї території, в тому числі і керованими бомбами, які влучають всього за 40 секунд", - додав він.
- 1 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна вже отримала від деяких партнерів західну зброю з дозволом завдавати нею ударів по території Росії.
- Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі заявила, що США мають дозволити Україні завдавати удари по військових об’єктах у прикордонних районах Росії.
- Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.
- За даними WSJ, Україна зверталася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням зняти обмеження на використання американської зброї по військових об'єктах у Росії.
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