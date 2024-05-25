У бундестазі виступили за дозвіл бити американською зброєю по території РФ

Про це повідомляє Spiegel.

"Мова йде про захист українського населення. Тому ми не повинні перешкоджати Україні використовувати поставлену зброю для відбиття російських винищувачів у російському повітряному просторі", - заявив Хофрайтер.

За його словами, міжнародне право дозволяє атакованій державі уражати військові цілі країни-агресора.

"Це частина самооборони. Адже російська армія бомбардує українське місто Харків, яке має мільйонне населення, вдень і вночі зі своєї території, в тому числі і керованими бомбами, які влучають всього за 40 секунд", - додав він.