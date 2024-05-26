Нардеп Чернєв повідомив, що в Білому домі обговорюють питання дозволу Україні бити по території РФ

Про це він повідомив у Telegram.

"У неформальних бесідах у кулуарах ПА НАТО американці кажуть, що процес у Білому домі щодо дозволу нам бити їхньою зброєю по РФ пішов", - написав Чернєв.

Нардеп додав, зараз проблема полягає в тому, що рішення в Білому домі приймає команда, проте в ній немає спільної згоди.

"Але тиснуть з усіх боків. Шанси є, тож не збавляємо обертів", - наголосив Чернєв.

Використання американської зброї Україною для ударів по території РФ

Наразі Київ має обмеження на використання зброї, наданої США. Таким чином, Україна може використовувати зброю лише в межах своєї території й не має змоги завдавати нею ударів по Росії.