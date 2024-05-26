Нардеп Чернєв повідомив, що в Білому домі обговорюють питання дозволу Україні бити по території РФ
Народний депутат і очільник постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що в неофіційних бесідах американці стверджують: у Білому домі обговорюють надання дозволу Києву бити зброєю США по РФ
Про це він повідомив у Telegram.
"У неформальних бесідах у кулуарах ПА НАТО американці кажуть, що процес у Білому домі щодо дозволу нам бити їхньою зброєю по РФ пішов", - написав Чернєв.
Нардеп додав, зараз проблема полягає в тому, що рішення в Білому домі приймає команда, проте в ній немає спільної згоди.
"Але тиснуть з усіх боків. Шанси є, тож не збавляємо обертів", - наголосив Чернєв.
Використання американської зброї Україною для ударів по території РФ
Наразі Київ має обмеження на використання зброї, наданої США. Таким чином, Україна може використовувати зброю лише в межах своєї території й не має змоги завдавати нею ударів по Росії.
- 1 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна вже отримала від деяких партнерів західну зброю з дозволом завдавати нею ударів по території Росії.
- Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі заявила, що США мають дозволити Україні завдавати ударів по військових об’єктах у прикордонних районах Росії.
- Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.
- Україна зверталася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням зняти обмеження на використання американської зброї по військових об'єктах у Росії.
- 22 травня група конгресменів від обох партій закликала міністра оборони США Ллойда Остіна пришвидшити постачання зброї Україні, а також дозволити їй бити американською зброєю по території РФ.
- 23 травня стало відомо, що державний секретар США Ентоні Блінкен закликає президента Джо Байдена скасувати обмеження для України на використання американської зброї.
- 25 травня голова комітету бундестагу у справах Європи Антон Хофрайтер висловився за те, щоб не перешкоджати Україні атакувати територію Росії західною зброєю.
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