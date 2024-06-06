Франція планує передати Україні військові літаки Mirage 2000, - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 6 червня, заявив, що Франція планує оголосити про передачу Україні військових літаків Mirage 2000
Про це інформує Le Figaro.
"Франція допомагає українцям чинити опір, але ми не хочемо ескалації. Якщо говорити конкретно, то завтра під час моєї зустрічі із Зеленським ми збираємося запустити нову програму співпраці, і ми збираємося поставити Mirage 2000 і запропонувати навчання пілотів", - сказав він.
Макрон не уточнив, про яку кількість літаків йдеться.
- Макрон 7 червня прийме президента України Володимира Зеленського в Єлисейському палаці в Парижі.
- Він також зустрінеться з американським колегою Джо Байденом у Парижі 8 червня: лідери зокрема обговорять підтримку України у війні з РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.07 Купівля 40.07Продаж 40.65
- EUR Купівля 43.54Продаж 44.35
- Актуальне
- Важливе