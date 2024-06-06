Франція планує передати Україні військові літаки Mirage 2000, - Макрон

Про це інформує Le Figaro.

"Франція допомагає українцям чинити опір, але ми не хочемо ескалації. Якщо говорити конкретно, то завтра під час моєї зустрічі із Зеленським ми збираємося запустити нову програму співпраці, і ми збираємося поставити Mirage 2000 і запропонувати навчання пілотів", - сказав він.

Макрон не уточнив, про яку кількість літаків йдеться.