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Франція планує передати Україні військові літаки Mirage 2000, - Макрон

6 червня, 2024 четвер
22:00
Світ mirage 2000

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 6 червня, заявив, що Франція планує оголосити про передачу Україні військових літаків Mirage 2000

Зміст

Про це інформує Le Figaro. 

"Франція допомагає українцям чинити опір, але ми не хочемо ескалації. Якщо говорити конкретно, то завтра під час моєї зустрічі із Зеленським ми збираємося запустити нову програму співпраці, і ми збираємося поставити Mirage 2000 і запропонувати навчання пілотів", - сказав він. 

Макрон не уточнив, про яку кількість літаків йдеться. 

  • Макрон 7 червня прийме президента України Володимира Зеленського в Єлисейському палаці в Парижі. 
  • Він також зустрінеться з американським колегою Джо Байденом у Парижі 8 червня: лідери зокрема обговорять підтримку України у війні з РФ.
Теги:
Україна
Франція
Війна з Росією
Емманюель Макрон
Авіація
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