На початку 2025 року Україна отримає від Франції перші три винищувачі Mirage 2000-5, - ЗМІ

Про це повідомляє La Tribune із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що відповідна цифра досі не була оголошена ні Єлисейським палацом, ні міністерством збройних сил Франції.

Як повідомляє видання, Франція має намір передати винищувачі у першому кварталі 2025 року. До того часу мають завершити підготовку апаратів і навчання пілотів та механіків.

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Натомість у міністерстві оборони Франції відмовилися коментувати цю інформацію.