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На початку 2025 року Україна отримає від Франції перші три винищувачі Mirage 2000-5, - ЗМІ

Катерина Єсікова
23 жовтня, 2024 середа
12:44
Світ винищувач Mirage 2000

Франція поставить Україні перші три реактивні винищувачі Mirage 2000-5 в першому кварталі 2025 року

Зміст

Про це повідомляє La Tribune із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що відповідна цифра досі не була оголошена ні Єлисейським палацом, ні міністерством збройних сил Франції.

Як повідомляє видання, Франція має намір передати винищувачі у першому кварталі 2025 року. До того часу мають завершити підготовку апаратів і навчання пілотів та механіків. 

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Натомість у міністерстві оборони Франції відмовилися коментувати цю інформацію.

  • 8 жовтня Себастьян Лекорню заявив, що в першій половині 2025 року Україна отримає винищувачі Mirage 2000, які будуть оснащені новим обладнанням.

 

Теги:
Франція
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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