Україна отримає від Франції винищувачі Mirage 2000 на початку 2025 року
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що в першій половині 2025 року Україна отримає винищувачі Mirage 2000, які будуть оснащені новим обладнанням
Про це він написав у Х.
"Mirage 2000 прямує до України: поставка все ще запланована на перший квартал 2025 року", - написав Себастьян Лекорню.
За його словами, модернізація винищувачів буде проходити на базі Казо в Жиронді. Зокрема, вони будуть оснащені новим обладнанням - бойовими можливостями класу "повітря-земля" та захистом від радіоелектронної боротьби.
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"Підготовка українських пілотів та механіків триває", - наголосив міністр.
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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із президентом Франції Емманюелем Макроном домовився про те, що Франція підготує та оснастить українську бригаду.
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