Україна отримає від Франції винищувачі Mirage 2000 на початку 2025 року

Про це він написав у Х.

"Mirage 2000 прямує до України: поставка все ще запланована на перший квартал 2025 року", - написав Себастьян Лекорню.

За його словами, модернізація винищувачів буде проходити на базі Казо в Жиронді. Зокрема, вони будуть оснащені новим обладнанням - бойовими можливостями класу "повітря-земля" та захистом від радіоелектронної боротьби.

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"Підготовка українських пілотів та механіків триває", - наголосив міністр.