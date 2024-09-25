Франція підготує та повністю оснастить українську бригаду

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті президента України.

Володимир Зеленський подякував Франції за рішучу підтримку членства України в НАТО і ЄС, а також за військову допомогу. Також він детально розповів про ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів.

Зазначаються, що серед головних тем зустрічі було подальше посилення української системи ППО з допомогою Франції та навчання українських військових.

"Найближчим часом країна підготує та повністю оснастить українську бригаду", - йдеться у повідомленні.

Також Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили результати нещодавніх тематичних конференцій на основі окремих пунктів Формули миру та підготовку до зустрічі щодо ядерної безпеки. Франція є лідеркою відповідної робочої групи.

Лідери країн приділили увагу і підготовці до другого Саміту миру.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що розраховує на всебічну співпрацю з новим урядом Франції.