Франція підготує та повністю оснастить українську бригаду
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із президентом Франції Емманюелем Макроном домовився про те, що Франція підготує і оснастить українську бригаду
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті президента України.
Володимир Зеленський подякував Франції за рішучу підтримку членства України в НАТО і ЄС, а також за військову допомогу. Також він детально розповів про ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів.
Зазначаються, що серед головних тем зустрічі було подальше посилення української системи ППО з допомогою Франції та навчання українських військових.
"Найближчим часом країна підготує та повністю оснастить українську бригаду", - йдеться у повідомленні.
Також Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили результати нещодавніх тематичних конференцій на основі окремих пунктів Формули миру та підготовку до зустрічі щодо ядерної безпеки. Франція є лідеркою відповідної робочої групи.
Лідери країн приділили увагу і підготовці до другого Саміту миру.
Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що розраховує на всебічну співпрацю з новим урядом Франції.
- Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Європа має переосмислити відносини з Росією після закінчення війни в Україні.
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