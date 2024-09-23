Після війни в Україні Європі слід переосмислити відносини з РФ, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Європа має переосмислити відносини з Росією після закінчення війни в Україні, а також подумати про нову форму організації
Про це він заявив на Зустрічі заради миру, організований католицькою спільнотою Святого Егідія у Парижі, передає Укрінформ.
"Нам доведеться подумати про нову форму організації Європи і переосмислити наші відносини з Росією після війни в Україні", - сказав французький президент
Макрон запропонував уявити мир у Європі в новій реальності, для якої, за його словами, треба побудувати новий міжнародний порядок.
"Це, безсумнівно, найбільший виклик сьогодення, тому що наш сьогоднішній порядок є неповним і несправедливим. Неповним тому, що він був задуманий наприкінці Другої світової війни, а тому не мав у своєму серці тих проблем, які згодом з'явилися і стали домінуючими", - зауважив він.
Очільник Франції водночас підкреслив: "Більшість країн на цій планеті і багато з найбільш густонаселених країн не існували, коли розподілялися місця", через що сьогоднішній міжнародний порядок "заблокований".
"Нам потрібен порядок, де одні країни не зможуть блокувати інших, і де країни представлені гідно, а тому робити це треба в набагато більш справедливих органах, як то ООН, Світовий банк чи Міжнародний валютний фонд", - наголосив Макрон.
Він також пообіцяв порушити це питання в ООН наступного тижня: французький президент перебуватиме на Генасамблеї 24 і 25 вересня.
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- 13 вересня країни - члени Євросоюзу розглянули три пропозиції щодо зміни санкційного режиму проти РФ, аби забезпечити надання Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів доларів з доходів від заморожених активів російського центрального банку.
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