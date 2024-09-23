Після війни в Україні Європі слід переосмислити відносини з РФ, - Макрон

Про це він заявив на Зустрічі заради миру, організований католицькою спільнотою Святого Егідія у Парижі, передає Укрінформ.

"Нам доведеться подумати про нову форму організації Європи і переосмислити наші відносини з Росією після війни в Україні", - сказав французький президент

Макрон запропонував уявити мир у Європі в новій реальності, для якої, за його словами, треба побудувати новий міжнародний порядок.

"Це, безсумнівно, найбільший виклик сьогодення, тому що наш сьогоднішній порядок є неповним і несправедливим. Неповним тому, що він був задуманий наприкінці Другої світової війни, а тому не мав у своєму серці тих проблем, які згодом з'явилися і стали домінуючими", - зауважив він.

Очільник Франції водночас підкреслив: "Більшість країн на цій планеті і багато з найбільш густонаселених країн не існували, коли розподілялися місця", через що сьогоднішній міжнародний порядок "заблокований".

"Нам потрібен порядок, де одні країни не зможуть блокувати інших, і де країни представлені гідно, а тому робити це треба в набагато більш справедливих органах, як то ООН, Світовий банк чи Міжнародний валютний фонд", - наголосив Макрон.

Він також пообіцяв порушити це питання в ООН наступного тижня: французький президент перебуватиме на Генасамблеї 24 і 25 вересня.