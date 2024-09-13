ЄС розглядає три варіанти зміни санкцій проти РФ, аби забезпечити виділення Україні $50 млрд заморожених активів

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначили у виданні, санкції ЄС, завдяки яким російські активи заморожені, мають поновлюватися одностайним голосуванням кожні шість місяців. Сполучені Штати вимагають гарантій того, що ці активи залишаться замороженими, оскільки прибутки від них мають бути використані на підтримку України.

Згідно з повідомленням, один із варіантів, запропонованих Єврокомісією, полягав у тому, щоб продовжити період продовження заморожування активів до 36 місяців.

Інша пропозиція передбачала продовження терміну дії на п'ять років. Остаточна пропозиція передбачає продовження як секторальних санкцій, так і заморожування активів центрального банку на 36 місяців.

ЄС, США та члени G7 працюють над тим, щоб надати Україні кредити до кінця року. Цей пакет необхідний Києву для продовження отримання допомоги від Міжнародного валютного фонду в рамках програми допомоги постраждалій від війни країні на суму 15,6 мільярда доларів США.

На зустрічі послів ЄС більшість виявила схильність до запропонованих варіантів, з продовженням терміну дії санкцій на 36 місяців, як найреалістичнішим варіантом. Угорщина, яка раніше затягувала процес продовження санкцій, не висловила свою позицію.

Очікується, що Єврокомісія представить детальнішу інформацію про зміни санкційного режиму вже в понеділок.