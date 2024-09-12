Рада ЄС на пів року продовжила персональні санкції у відповідь на російську агресію проти України

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

У ЄС нагадали, що ці чинні санкції передбачають обмеження поїздок фізичних осіб, блокування їхніх активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, які є у переліку.

Наголошують, що санкції,"багато з яких запроваджені у відповідь на триваючу, невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України", застосовуватимуть проти понад 2,2 тис. фізичних та юридичних осіб.

Водночас Європейська рада вирішити не поновлювати дію обмежень для двох осіб, а також забрати з переліку пʼятьох померлих осіб.

"Після 24 лютого 2022 року, у відповідь на військову агресію Росії проти України, ЄС масово розширив санкції проти Росії з метою значного ослаблення економічної бази Росії, позбавивши її критичних технологій і ринків, а також значно обмеживши її здатність вести війну. 27 червня 2024 року Європейська рада дійшла висновків, у яких підтвердила постійну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і підтвердила непохитну прихильність ЄС до надання постійної політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки Україні та її народу стільки, скільки потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно", - резюмували в матеріалі.