Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Рада ЄС на пів року продовжила персональні санкції у відповідь на російську агресію проти України

Рада ЄС на пів року продовжила персональні санкції у відповідь на російську агресію проти України

Дар'я Куркіна
12 вересня, 2024 четвер
15:18
Світ санкції проти РФ

Рада Європейського Союзу вирішила продовжити персональні санкції проти осіб, причетних до підриву чи загрози територіальної цілісності України, її суверенітету й незалежності на шість місяців - до 15 березня 2025 року

Зміст

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

У ЄС нагадали, що ці чинні санкції передбачають обмеження поїздок фізичних осіб, блокування їхніх активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, які є у переліку.

Наголошують, що санкції,"багато з яких запроваджені у відповідь на триваючу, невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України", застосовуватимуть проти понад 2,2 тис. фізичних та юридичних осіб.

Водночас Європейська рада вирішити не поновлювати дію обмежень для двох осіб, а також забрати з переліку пʼятьох померлих осіб.

"Після 24 лютого 2022 року, у відповідь на військову агресію Росії проти України, ЄС масово розширив санкції проти Росії з метою значного ослаблення економічної бази Росії, позбавивши її критичних технологій і ринків, а також значно обмеживши її здатність вести війну. 27 червня 2024 року Європейська рада дійшла висновків, у яких підтвердила постійну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і підтвердила непохитну прихильність ЄС до надання постійної політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки Україні та її народу стільки, скільки потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно", - резюмували в матеріалі.

  • У липні цього року ЄС продовжив обмежувальні заходи проти Росії ще на 6 місяців, до 31 січня 2025 року, у відповідь на російську збройну агресію.
Теги:
Україна
Росія
ЄС
російська армія
санкції проти Росії
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
санкції ЄС проти Росії
Світ про Україну
Читайте також:
Томос
Автор Тетяна Нижник
11 вересня, 2024 середа
Інформація про загрозу відкликання Томосу для України не відповідає дійсності, - Владика Никодим
Автор Катерина Єсікова
11 вересня, 2024 середа
Росія вдарила "Іскандером" по скупченню бійців ЗСУ на відкритій місцевості на Сумщині, - DeepState
Курська область
Автор Марина Клюєва
10 вересня, 2024 вiвторок
Російські генерали пообіцяли Путіну, що до 1 жовтня розберуться з Курською областю, - військовий експерт Самусь спрогнозував дії РФ
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 45.27
    Продаж 45.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
12 вересня
15:28
Telegram
Після арешту Дурова Telegram почав співпрацювати з поліцією Франції
15:07
Ексклюзив
Курська область
Це не повноцінні наступальні дії: "Інформаційний спротив" про війська армії РФ на Курщині
15:07
шлюб
За три дні українці зробили понад 400 тисяч пропозицій шлюбу в Дії
15:07
Оновлено
На Донеччині внаслідок ворожих атак загинули 4 людини, серед них працівники МКЧХ
14:45
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:44
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни вдарили по Ізюмському району на Харківщині: дві людини загинули, є поранені
14:32
Урядова модель підвищення тютюнового акцизу недостатньо ефективна порівняно з альтернативною, – дослідження
14:21
Колишній генерал СБУ Андрій Наумов
Справу ексгенерала СБУ Наумова передали до суду
14:01
OPINION
Тарас Загородній
Вірити не можна ані Камалі, ані Трампу. Треба діяти прагматично
13:55
Оновлено
Удар по Конотопу
РФ атакує Україну "шахедами" та ракетами: в Конотопі прильоти в житлову забудову та енергооб'єкти, є постраждалі
13:48
"Мегалополіс"
Зʼявився фінальний трейлер "Мегалополіса" Копполи, попередній відкликали через скандал
13:47
Хасиди
МЗС України закликало хасидів відмовитися від поїздок до Умані на Рош га-Шана
13:45
МЗС України
"Це пряма загроза миру та стабільності": МЗС України засудило запуски балістичних ракет Північною Кореєю
13:38
Машина для розмінування хорватської компанії DOK-ING
Хорватський виробник машин із розмінування DOK-ING відкрив офіс в Україні
13:32
Ніл Ґейман
На тлі звинувачень у зґвалтуванні Ніл Ґейман запропонував призупинити зйомки нового сезону "Добрих передвісників"
13:30
евакуація дітей
На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей із трьох громад Куп'янського району
13:29
У Києві затримали 5 чоловіків, яких підозрюють у підпалі військових авто
13:07
Оновлено
світло
Укренерго змінило графіки стабілізаційних відключень 12 вересня в Києві та низці регіонів
13:05
Джон Бон Джові
Поговорив і вмовив повернутися на міст: Джон Бон Джові врятував жінку від самогубства
12:58
Вінграновський ART MARATHON 2024 
На Миколаївщині розпочався "Вінграновський ART MARATHON 2024" 
12:53
Ексклюзив
Кримська платформа
"Крим є наріжним каменем Формули миру": організатори підбили підсумки Кримської платформи
12:53
Атака на Томину Балку
Росіяни атакували Томину Балку та Станіслав на Херсонщині: є поранені
12:39
Пільги для пенсіонерів
У Костянтинівці на Донеччині зупинили роботу Пенсійного фонду через безпекову ситуацію
12:36
Тріумфаторка Тейлор Свіфт і росіянин - "найкращий оператор": MTV Video Music Awards оголосила лауреатів
12:36
Алар Каріс
Президент Естонії Алар Каріс прибув до Києва
12:25
Партизани розвідали Кінгісеппський машинобудівний завод у Пітері, який працює на військову промисловість РФ
12:14
осінь
Дощі та тепла погода: прогноз від Наталки Діденко на 13 вересня
12:05
OPINION
У який вагон потяга до Європи встигнемо ми?
12:00
Ексклюзив
"Складні побутові умови приходять у Покровськ": головред "Суспільне. Донбас" Крамченков
11:53
Огляд
світ, міжнародний огляд
Білий дім завершує розробку планів щодо ударів України по Росії, поки Путін ескалує війну іранськими ракетами. Акценти світових ЗМІ 12 вересня
11:41
Керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький
Кудрицький про своє звільнення: "Мета в тому, щоб перевести під ручний контроль інвестиції у відбудову енергетики"
11:32
депортація дітей
Наприкінці жовтня в Канаді відбудеться конференція щодо визволення полонених і депортованих українців
11:31
Огляд
Fath-360
"Аналог хаймарcів" чи "іранський смерч": що це за ракети Fath-360, якими Росія, ймовірно, битиме по Україні найближчим часом
11:22
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 вересня
Росіяни перекидають резерви не тільки на Курський напрямок, але й у Брянську область: військовий експерт Снєгирьов про "успішний" контрнаступ армії РФ
11:21
Кінопремія "Золота Дзиґа" оголосила переможців: 8 нагород у "Ля Палісіади" та 6 у "Довбуша"
11:11
Пентагон
Пентагон виділив майже $1,2 млрд на виробництво ракет AMRAAM: їх постачатимуть, зокрема, й Україні
11:00
PR
ASUS Zenbook S 16 – революція у світі ноутбуків зі штучним інтелектом
10:58
сектор Газа
"Без нових умов": ХАМАС заявляє про готовність припинити вогонь у Газі
10:52
PR
Європейська платіжна картка від криптогаманця Trustee Plus — жодних блокувань
10:52
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV