Рада ЄС продовжила санкції проти Росії ще на 6 місяців

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

Згідно з повідомленням, санкції, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Наразі пакет санкцій включає:

обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення;

заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС;

де-SWIFT для кількох російських банків;

припинення мовлення та ліцензій на мовлення в ЄС кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації.

ЄС також увів заходи для протидії обходу санкцій.

"Допоки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням зобов'язань за міжнародним правом, доцільно зберігати чинними всі заходи, запроваджені ЄС, і вживати додаткових заходів, якщо це необхідно", - йдеться у пресрелізі Ради ЄС.