Рада ЄС продовжила санкції проти Росії ще на 6 місяців
Європейський Союз продовжив обмежувальні заходи проти Росії ще на 6 місяців, до 31 січня 2025 року, у відповідь на російську збройну агресію
Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.
Згідно з повідомленням, санкції, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Наразі пакет санкцій включає:
- обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення;
- заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС;
- де-SWIFT для кількох російських банків;
- припинення мовлення та ліцензій на мовлення в ЄС кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації.
ЄС також увів заходи для протидії обходу санкцій.
"Допоки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням зобов'язань за міжнародним правом, доцільно зберігати чинними всі заходи, запроваджені ЄС, і вживати додаткових заходів, якщо це необхідно", - йдеться у пресрелізі Ради ЄС.
- 24 червня Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій проти РФ, спрямованих на важливі сектори російської економіки, як-от енергетика, фінанси й торгівля.
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