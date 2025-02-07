DeepState: у Торецьку продовжуються бої, інформація про окупацію міста - фейк
Станом на пʼятницю, 7 лютого, місто Торецьк Донецької області не є повністю під контролем РФ, продовжуються бої
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Сили оборони України продовжують оборонну операцію у Торецьку. Бої тривають у мікрорайоні Забалка, а також на північних та західних околицях. Центр міста практично весь під ворогом", - пише DeepState.
Повідомлення про окупацію Торецька зʼявились від російського міноборони. OSINT-ери також відзначають, що українці змушені споживати ворожі джерела через недостатню довіру до власних офіційних.
"Досі суспільство не поінформоване про втрату Курахового та Великої Новосілки, що викликає багато питань до тих, хто формує офіційну комунікацію", - відзначили у DeepState.
- Від початку доби 7 лютого на російсько-українському фронті відбулося 67 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 15 ворожих атак на Покровському напрямку, ще два - тривають досі.
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