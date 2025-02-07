У Вінниці затримали очільника комунального закладу й двох лікарів, які за $6,5 тис. "звільняли" військових зі служби

Про це повідомила Служба безпеки.

"За матеріалами справи, посадовець налагодив схему одержання неправомірної вигоди за безпідставне "списання" військових зі служби за станом здоров’я. Для реалізації оборудки чиновник залучив двох спільників: завідувача ендоскопічного кабінету та лікаря ортопеда-травматолога місцевої медустанови", - йдеться в матеріалі.

Зазначено, що обидва підозрювані створювали для клієнтів фейкові медвисновки про непридатність до подальшого проходження служби через тяжкі або невиліковні захворювання.

Потім вони скеровували фіктивні документи з "діагнозами" до місцевої ВЛК, аби зняти "хворих" із військового обліку.

"Вартість таких послуг становила 6,5 тис. американських доларів з однієї особи", - акцентують у СБУ.

Зазначено, що глава комунального закладу використовував власні звʼязки серед військових і їхніх родичів для пошуку потенційних клієнтів.

Посадовця затримали "на гарячому" в центрі Вінниці, коли той прийшов забрати хабаря. Одночасно правоохоронці затримали двох спільників-лікарів за місцями роботи.

"Під час обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони, комп’ютери і документи із доказами злочинів. Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)", - резюмує СБУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам. Їм загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ