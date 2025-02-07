У Вінниці затримали очільника комунального закладу й двох лікарів, які за $6,5 тис. "звільняли" військових зі служби
СБУ й Нацполіція затримали очільника комунального закладу у Вінниці й двох лікарів, які оформлювали військовим фіктивні медичні висновки про непридатність за хабар у розмірі $6,5 тис.
Про це повідомила Служба безпеки.
"За матеріалами справи, посадовець налагодив схему одержання неправомірної вигоди за безпідставне "списання" військових зі служби за станом здоров’я. Для реалізації оборудки чиновник залучив двох спільників: завідувача ендоскопічного кабінету та лікаря ортопеда-травматолога місцевої медустанови", - йдеться в матеріалі.
Зазначено, що обидва підозрювані створювали для клієнтів фейкові медвисновки про непридатність до подальшого проходження служби через тяжкі або невиліковні захворювання.
Потім вони скеровували фіктивні документи з "діагнозами" до місцевої ВЛК, аби зняти "хворих" із військового обліку.
"Вартість таких послуг становила 6,5 тис. американських доларів з однієї особи", - акцентують у СБУ.
Зазначено, що глава комунального закладу використовував власні звʼязки серед військових і їхніх родичів для пошуку потенційних клієнтів.
Посадовця затримали "на гарячому" в центрі Вінниці, коли той прийшов забрати хабаря. Одночасно правоохоронці затримали двох спільників-лікарів за місцями роботи.
"Під час обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони, комп’ютери і документи із доказами злочинів. Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)", - резюмує СБУ.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам. Їм загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Фото: СБУ
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