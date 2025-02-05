Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Правоохоронці встановили 497 осіб, які вчиняли підпали авто ЗСУ та готували теракти біля ТЦК

Правоохоронці встановили 497 осіб, які вчиняли підпали авто ЗСУ та готували теракти біля ТЦК

Юлія Юліна
5 лютого, 2025 середа
20:07
Кримінал

СБУ та Нацполіція встановили в Україні 497 осіб, які вчиняли підпали автомобілів ЗСУ та готували теракти з вибухівкою поблизу будівель ТЦК

Зміст

Про це повідомив перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко під час брифінгу з начальником Національної поліції Іваном Вигівським.

За його словами, затримання відбуваються 24/7.

"Наразі немає жодного випадку, коли б ми не знайшли виконавця. Зокрема, починаючи з 2024 року і станом на сьогодні, СБУ спільно з Нацполіцією встановила вже 497 осіб, які вчиняли саме такі злочини", - сказав Андрущенко.

Він наголосив, що СБУ намагається працювати на випередження і завчасно протидіяти розвідувально-підривній діяльності спецслужб РФ, які й стоять за цими злочинами.

"Ми розуміємо, що ворог обирає ці обʼєкти не випадково. Адже війна триває не лише на фронті. СБУ знищує ворога не тільки на передовій, а й у тилу – ми викриваємо ворожих агентів і зрадників всередині нашої країни", - зазначив заступник голови СБУ.

Він назвав ці теракти спробою дискредитувати діяльність ТЦК, зірвати мобілізацію, посіяти недовіру громадян до Сил оборони й таким чином дестабілізувати ситуацію в Україні.

За його словами, ворог обрав нову тактику – вербувати людей на підрив саморобної вибухівки біля будівлі ТЦК й активувати її тоді, коли виконавець перебуває поруч. Таким чином РФ прибирає свідка, аби не виплачувати йому "винагороду".

Андрущенко розповів, що виконавців для підривів спецслужби РФ вербують через месенджери та інтернет-спільноти швидкого заробітку. На співпрацю частіше погоджуються молоді люди або безробітні, яким надалі куратори повідомляють локацію для вчинення теракту і місце зберігання саморобного вибухового пристрою, який готує інша група агентів.

"Ми встановлюємо весь ланцюжок: від вербування до підготовки злочину. Як правило, відпрацьовуємо на упередження – затримуємо злочинців, коли вони дістають вибухівку зі схрону", ‒ розповів посадовець.

Він підкреслив, що підриви будівель ТЦК та інших обʼєктів ‒ це серйозні злочини, за які виконавцям "світить" до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.

Теги:
Новини
Україна
СБУ
ЗСУ
Війна з Росією
ТЦК
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.49
    Купівля 41.49
    Продаж 41.97
  • EUR
    Купівля 42.96
    Продаж 43.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
5 лютого
20:32
Оновлено
Використання заморожених активів РФ: Зеленський зустрівся з главою МЗС Британії Леммі в Києві
20:27
єврейська громада україни
Ізраїль заявив, що не братиме участь у Раді ООН з прав людини слідом за США
20:23
Валентин Бадрак, військовий експерт
Влада вдається до дій, коли створюється потужний суспільний резонанс, - військовий експерт Бадрак
20:17
Звели нанівець домінування артилерії РФ: Сили оборони уразили 13 тис. артсистем ворога у 2024-му
20:07
Ексклюзив
корисні копалини
У Національній асоціації добувної промисловості розповіли, скільки Україна має видів рідкісноземельних металів
20:02
OPINION
Блог Анастасія Обертас-Миргородська
"Після повернення Костя питав, що таке бусифікація..."
19:50
У Дніпрі троє чоловіків захопили аптеку і вивезли майно на понад 2 млн грн: їм повідомили про підозру
19:49
Джеймс Девід Венс
Віцепрезидент США Венс здійснить перший закордонний візит та візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції
19:26
РФ атакувала Одещину ракетою: убила й поранила випадкових перехожих
19:25
Поезія, критика, спогади й публіцистика: у Києві триває виставка "Пророцтво: пам’яті Дмитра Павличка"
19:23
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй
"Немає сенсу туди повертатись": Роналду у день 40-річчя відповів на важливе запитання щодо свого майбутнього
19:20
на фото президент Володимир Зеленський
"Навесні, влітку чи восени": Зеленський спрогнозував, що РФ втягне Білорусь у війну й провокуватиме країни НАТО
19:18
Оновлено
Кіт Келлог
Келлог оприлюднить план Трампа щодо припинення війни в Україні на Мюнхенській конференції, - Bloomberg
18:58
До України прибула делегація Литви: рятувальникам передали спецавтомобілі та одяг
18:58
Ексклюзив
В України з'явилися інструменти стратегічного тиску на окупантів: Defense Express про далекобійні удари по РФ
18:57
ліквідований окупант
ЗСУ ліквідували російського футболіста, який воював проти України
18:53
Володимир Путін
Путін вніс на ратифікацію до Держдуми договір із Білоруссю про "гарантії безпеки" із пунктом про умови застосування ядерної зброї
18:41
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Ми на порозі великої спроби зупинити бойові дії. Очікуємо 12 лютого, - нардеп Гончаренко
18:36
Оновлено
Ізюм
Удар РФ 4 лютого по Ізюму на Харківщині: кількість загиблих збільшилася до 6
18:16
Володимир Зеленський
"Ви ще побачите, які умови будуть у РФ": Зеленський вважає, що Курська операція стане важливою на перемовинах
18:04
Рятувальнии обстежують місце падіння літака в річці Потомак
Авіакатастрофа у Вашингтоні: з річки дістали тіла всіх 67 загиблих
18:03
Ексклюзив
оборонно-промислового комплекс
Підприємствам оборонної промисловості хочеться прогнозованості: виконавчий директор NAUDI Гончаров про конфлікт між Міноборони та АОЗ
18:03
OPINION
блог Денис Попович
Ми любимо ЗСУ. Але ТЦК — це частина ЗСУ
17:59
Арсеній Батагов, Трабзонспор
Врятували "Трабзонспор" від поразки: Зубков, Сікан і Батагов вперше зіграли разом
17:48
ЗСУ
Міноборони у 2024 році закупило для військових взуття на понад 3,1 млрд грн
17:43
Міноборони допустило до використання у ЗСУ дрони ZEUS і HADES українського виробництва
17:41
Ексклюзив
Дональд Трамп
Експерт з економіки пояснив, що мав на увазі Трамп, коли говорив про українські рідкісноземельні метали
17:40
Оновлено
Україна повернула з російського полону 150 захисників
17:35
Азербайджан
Азербайджан виділив Україні $1 млн гуманітарної допомоги на закупівлю електрообладнання
17:35
Разом з Оззі Осборном: Black Sabbath зіграють фінальний концерт з Metallica, Slayer і Pantera
17:20
Оновлено
пошта
Поштова служба США відновила прийом посилок із Китаю та Гонконгу
17:17
водопостачання вода
Японія передала Києву обладнання для очищення та знезараження води
17:15
Форум сімʼї та Демографії в межах Українського тижня, який відбувається у Вашингтоні
Необхідно створити державний фонд для інтеграції переселенців та повернення українців додому, – Княжицький
17:13
Денис Берінчик
Берінчик - Девіс: де та коли дивитись чемпіонський бій українського боксера
17:11
Netflix намагається дистанціюватися від зірки "Емілії Перес" Карли Гаскон після її ісламофобських висловлювань
17:10
ВООЗ
В Аргентині оголосили про вихід з ВООЗ слідом за США
16:53
Starlink
Через блокування Starlink російські війська залишаються без звʼязку, - "Атеш"
16:47
Тополі, Харківщина
РФ утворила новий плацдарм на правому березі річки Оскіл, неподалік держкордону, - DeepState
16:42
Рамштайн
Наступний "Рамштайн" відбудеться 12 лютого під головуванням Великої Британії, - Радіо Свобода
16:33
Ексклюзив
"Ворог копає багатоповерхові нори, звідки його непросто викурити": "Хартія" про оборону на північ від Харкова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV