Правоохоронці встановили 497 осіб, які вчиняли підпали авто ЗСУ та готували теракти біля ТЦК
СБУ та Нацполіція встановили в Україні 497 осіб, які вчиняли підпали автомобілів ЗСУ та готували теракти з вибухівкою поблизу будівель ТЦК
Про це повідомив перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко під час брифінгу з начальником Національної поліції Іваном Вигівським.
За його словами, затримання відбуваються 24/7.
"Наразі немає жодного випадку, коли б ми не знайшли виконавця. Зокрема, починаючи з 2024 року і станом на сьогодні, СБУ спільно з Нацполіцією встановила вже 497 осіб, які вчиняли саме такі злочини", - сказав Андрущенко.
Він наголосив, що СБУ намагається працювати на випередження і завчасно протидіяти розвідувально-підривній діяльності спецслужб РФ, які й стоять за цими злочинами.
"Ми розуміємо, що ворог обирає ці обʼєкти не випадково. Адже війна триває не лише на фронті. СБУ знищує ворога не тільки на передовій, а й у тилу – ми викриваємо ворожих агентів і зрадників всередині нашої країни", - зазначив заступник голови СБУ.
Він назвав ці теракти спробою дискредитувати діяльність ТЦК, зірвати мобілізацію, посіяти недовіру громадян до Сил оборони й таким чином дестабілізувати ситуацію в Україні.
За його словами, ворог обрав нову тактику – вербувати людей на підрив саморобної вибухівки біля будівлі ТЦК й активувати її тоді, коли виконавець перебуває поруч. Таким чином РФ прибирає свідка, аби не виплачувати йому "винагороду".
Андрущенко розповів, що виконавців для підривів спецслужби РФ вербують через месенджери та інтернет-спільноти швидкого заробітку. На співпрацю частіше погоджуються молоді люди або безробітні, яким надалі куратори повідомляють локацію для вчинення теракту і місце зберігання саморобного вибухового пристрою, який готує інша група агентів.
"Ми встановлюємо весь ланцюжок: від вербування до підготовки злочину. Як правило, відпрацьовуємо на упередження – затримуємо злочинців, коли вони дістають вибухівку зі схрону", ‒ розповів посадовець.
Він підкреслив, що підриви будівель ТЦК та інших обʼєктів ‒ це серйозні злочини, за які виконавцям "світить" до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.
- 1 лютого у ТЦК Рівного стався вибух, унаслідок якого загинула людина, ще шестеро дістали поранення.
- 5 лютого внаслідок вибуху біля Камʼянець-Подільського ТЦК на Хмельниччині загинув чоловік, який приніс вибухівку. Ще четверо людей отримали поранення.
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