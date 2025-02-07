РФ атакувала Куп'янськ: поранено цивільну жінку та поліціянта, пошкоджено автівку "швидкої"
Російська окупаційна армія 7 лютого атакувала Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого постраждали дві людини. Також було пошкоджено автівку "швидкої"
Про обстріл спершу повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Близько 10:40 окупанти вдарили по м. Куп'янськ, внаслідок чого постраждала 48-річна жінка — без госпіталізації", - написав він.
Пізніше пресслужба Харківської обласної прокуратури уточнила, що окупанти здійснили обстріл міста близько 9:45. Унаслідок атаки постраждав 24-річний поліціянт.
"Протягом наступних 10-20 хвилин війська РФ повторно вдарили по місту. Під обстріл потрапило авто екстреної медичної допомоги, яке прямувало для надання допомоги постраждалому поліціянту. Машина "швидкої" пошкоджена", - повідомили в прокуратурі.
Там додали, що медики не постраждали.
"Крім того, під час цієї атаки осколкове поранення отримала 48-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки", - поінформували у пресслужбі.
Попередньо встановлено, що для обстрілів ворог використав "Краснополь" — кориговані артилерійські боєприпаси.
Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними Синєгубова, РФ також обстріляла з РСЗВ с. Пристін. Унаслідок атаки було пошкоджено 7 житлових будинків.
- 31 січня РФ атакувала Куп’янськ, унаслідок чого постраждали двоє людей.
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