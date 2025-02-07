РФ атакувала Куп'янськ: поранено цивільну жінку та поліціянта, пошкоджено автівку "швидкої"

Про обстріл спершу повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 10:40 окупанти вдарили по м. Куп'янськ, внаслідок чого постраждала 48-річна жінка — без госпіталізації", - написав він.

Пізніше пресслужба Харківської обласної прокуратури уточнила, що окупанти здійснили обстріл міста близько 9:45. Унаслідок атаки постраждав 24-річний поліціянт.

"Протягом наступних 10-20 хвилин війська РФ повторно вдарили по місту. Під обстріл потрапило авто екстреної медичної допомоги, яке прямувало для надання допомоги постраждалому поліціянту. Машина "швидкої" пошкоджена", - повідомили в прокуратурі.

Там додали, що медики не постраждали.

"Крім того, під час цієї атаки осколкове поранення отримала 48-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки", - поінформували у пресслужбі.

Попередньо встановлено, що для обстрілів ворог використав "Краснополь" — кориговані артилерійські боєприпаси.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними Синєгубова, РФ також обстріляла з РСЗВ с. Пристін. Унаслідок атаки було пошкоджено 7 житлових будинків.