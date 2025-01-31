Окупанти обстріляли Куп’янськ, постраждали двоє людей
Уранці п’ятниці, 31 січня, російська окупаційна армія обстріляла місто Куп’янськ на Харківщині, внаслідок чого постраждали двоє людей
Про це повідомляє Харківська ОВА.
"О 09:43 у місті Куп'янськ внаслідок обстрілу загорілося приватне домоволодіння. Постраждали двоє людей – 46-річний чоловік та 84-річна жінка", - поінформували в ОВА.
Зазначається, що у обох постраждалих гостра реакція на стрес.
- 29 січня окупанти вдарили безпілотником біля автомобіля швидкої допомоги в Куп'янську. Внаслідок атаки постраждали троє медпрацівників.
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