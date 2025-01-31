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Окупанти обстріляли Куп’янськ, постраждали двоє людей

Катерина Ганжа
31 січня, 2025 п'ятниця
10:41
Війна з Росією Куп'янськ

Уранці п’ятниці, 31 січня, російська окупаційна армія обстріляла місто Куп’янськ на Харківщині, внаслідок чого постраждали двоє людей

Зміст

Про це повідомляє Харківська ОВА. 

"О 09:43 у місті Куп'янськ внаслідок обстрілу загорілося приватне домоволодіння. Постраждали двоє людей – 46-річний чоловік та 84-річна жінка", - поінформували в ОВА.

Зазначається, що у обох постраждалих гостра реакція на стрес.

  • 29 січня окупанти вдарили безпілотником біля автомобіля швидкої допомоги в Куп'янську. Внаслідок атаки постраждали троє медпрацівників. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Харківщина
Куп'янськ
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