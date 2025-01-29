У Куп'янську росіяни вдарили дроном біля автомобіля швидкої допомоги: постраждали троє медпрацівників
Російська армія у середу, 29 січня, вдарила безпілотником біля автомобіля швидкої допомоги в Куп'янську на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали троє медпрацівників
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок російської атаки 43-річного водія швидкої госпіталізували з вибуховими пораненнями. Також гострої реакції на стрес зазнали 26-річна лікарка та 41-річна парамедикиня.
Раніше Синєгубов інформував, що окупанти влучили баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрона біля авто екстреної медичної допомоги. Внаслідок удару також пошкоджено одне цивільне авто.
- Удень 26 січня російська армія інтенсивно атакувала авіацією Куп’янськ Харківської області. Внаслідок ударів постраждала 86-річна жінка, пошкоджено приватні будинки й ЛЕП. 27 січня з-під завалів деблокували два тіла.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.79 Купівля 41.79Продаж 42.27
- EUR Купівля 43.57Продаж 44.25
- Актуальне
- Важливе