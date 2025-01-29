У Куп'янську росіяни вдарили дроном біля автомобіля швидкої допомоги: постраждали троє медпрацівників

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок російської атаки 43-річного водія швидкої госпіталізували з вибуховими пораненнями. Також гострої реакції на стрес зазнали 26-річна лікарка та 41-річна парамедикиня.

Раніше Синєгубов інформував, що окупанти влучили баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрона біля авто екстреної медичної допомоги. Внаслідок удару також пошкоджено одне цивільне авто.