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У Куп'янську росіяни вдарили дроном біля автомобіля швидкої допомоги: постраждали троє медпрацівників

Юлія Лаврук
29 січня, 2025 середа
13:29
Війна з Росією росіяни вдарили біля автомобіля швидкої допомоги

Російська армія у середу, 29 січня, вдарила безпілотником біля автомобіля швидкої допомоги в Куп'янську на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали троє медпрацівників

Зміст

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок російської атаки 43-річного водія швидкої госпіталізували з вибуховими пораненнями. Також гострої реакції на стрес зазнали 26-річна лікарка та 41-річна парамедикиня.

Раніше Синєгубов інформував, що окупанти влучили баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрона біля авто екстреної медичної допомоги. Внаслідок удару також пошкоджено одне цивільне авто.

  • Удень 26 січня російська армія інтенсивно атакувала авіацією Куп’янськ Харківської області. Внаслідок ударів постраждала 86-річна жінка, пошкоджено приватні будинки й ЛЕП. 27 січня з-під завалів деблокували два тіла.
Теги:
Новини
Україна
лікарі
російська армія
безпілотник
Харківщина
Куп'янськ
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