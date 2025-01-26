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Окупанти завдають інтенсивних авіаударів по Куп’янську: пошкоджено приватні будинки й ЛЕП

Ксенія Золотова
26 січня, 2025 неділя
14:54
Війна з Росією новини Львівщини

Російська армія інтенсивно атакує авіацією Куп’янськ Харківської області вдень 26 січня. Внаслідок ударів пошкоджено приватні будинки й ЛЕП

Зміст

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають інтенсивних ударів по Куп’янську. Ворог застосував КАБи, пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, лінії електропередачі", - зазначив він.

Інформації щодо постраждалих наразі не надходило. За словами Синєгубова, на місці працюють профільні служби над ліквідацією наслідків.

  • У суботу, 25 січня, російська армія атакувала з авіації Берислав на Херсонщині. КАБи поцілили в лікарню, внаслідок чого постраждали кілька медиків.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Харківщина
Куп'янськ
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