Окупанти завдають інтенсивних авіаударів по Куп’янську: пошкоджено приватні будинки й ЛЕП
Російська армія інтенсивно атакує авіацією Куп’янськ Харківської області вдень 26 січня. Внаслідок ударів пошкоджено приватні будинки й ЛЕП
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти завдають інтенсивних ударів по Куп’янську. Ворог застосував КАБи, пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, лінії електропередачі", - зазначив він.
Інформації щодо постраждалих наразі не надходило. За словами Синєгубова, на місці працюють профільні служби над ліквідацією наслідків.
- У суботу, 25 січня, російська армія атакувала з авіації Берислав на Херсонщині. КАБи поцілили в лікарню, внаслідок чого постраждали кілька медиків.
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